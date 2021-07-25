Ученые нашли пользу для зрения от регулярного употребления какао 2 25.07.2021, 14:33

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Чтобы обеспечить точность результатов, специалисты провели серию тестов.

Какао-порошок может способствовать улучшению остроты зрения у здоровых молодых людей. К такому выводу пришли ученые Мадридского Университета Комплутенсе и Института науки и техники питания и питания CSIC, пишет сайт stolica-s.su

Специалисты рассмотрели воздействие на организм двух пищевых полифенолов: флаванолов какао и антоцианов красных ягод. Результаты исследования опубликованы в журнале «Functional Foods».

Было установлено, что флаванолы, содержащиеся в какао, оказывают стимулирующее действие на нервную систему. Это влияет на улучшение внимания и зрительной памяти, а также остроты зрения.

В рамках исследования добровольцы выпивали стакан молока с какао, ягодами или напиток без добавок в три отдельных приема. Для определения остроты зрения в четырех метра от участников были помещены буквенные диаграммы, которые были показаны в высоких и низких условиях освещения.

Чтобы обеспечить точность результатов, специалисты предварительно провели серию опросов и тестов для подтверждения отсутствия каких-либо дефектов и патологий у добровольцев.

«Нам необходимо провести некоторые дальнейшие исследования в качестве доказательства концепции, чтобы подтвердить, что эффект реален и что результаты могут быть применены к разработке продуктов, которые могут помочь улучшить остроту зрения и внимание в определенных популяциях», — рассказала одна из авторов работы Соня де Паскуаль-Тереза.

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