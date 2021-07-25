В России резко ухудшились прогнозы по инфляции 25.07.2021, 14:56

Самый высокий рост цен с 2016 года.

Инфляция в России в конце года будет в 1,5 раза выше цели ЦБ, а отток капитала превысит изначальные оценки более чем на 40%, сообщает finanz.ru

Такие цифры Банк России заложил в обновленный среднесрочный прогноз, опубликованный после решения о повышении ключевой ставки.

По новым оценкам ЦБ, в декабре темпы роста потребительских цен составят 5,7-6,2% при целевом уровне 4% и апрельском прогнозе в 4,7-5,2%.

Самая высокая с 2016 года и самая устойчивая за 6 лет инфляция на середину июля достигла 6,5%, не показав признаков замедления после рекордов начала лета.

Прогноз ЦБ выглядит «очень оптимистично», считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: чтобы он сбылся, нужна дефляция в августе и сентябре, а это «сомнительно, учитывая слухи о грядущем подорожании хлеба и довольно волатильный обменный курс».

Прогноз центробанка по оттоку капитала также повышен и составляет 50 млрд долларов, что на 15 млрд выше оценки, данной три месяца назад.

Фактически ЦБ приводит свои ожидания в соответствие с реальностью. Почти столько - 48 млрд долларов - частный сектор вывез из страны накопленным итогом за последние 12 месяцев, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

По итогам первого полугодия отток оказался чуть меньше, чем годом ранее, - 28,3 млрд долларов против 31,2 млрд. Но структура этих потоков ухудшилась: если раньше корпорации и банки гасили внешний долг, то в этом году он даже вырос - на 1 млрд долларов за январь-июнь (с корректировкой на валютные курсы).

80% вывоза пришлось на отток акционерного капитала, отмечает Долгин. Это прибыль и сбережения бизнеса, которые продолжают искать спокойствия на зарубежных и офшорных счетах.

Иностранный бизнес по-прежнему не горит желанием вкладывать в реальный сектор России: прямые инвестиции держатся вблизи минимумов с середины 1990х - 4,1 млрд долларов за первую половину года. Для сравнения: за тот же период 2011 года приток достигал 26 млрд долларов, а 2007-го - 27 млрд.

Российские компании тем временем вложили в капитал зарубежных структур 13,4 млрд долларов - то есть втрое больше, чем реальный сектор получил от нерезидентов. Чистый отток ПИИ составил, таким образом, 9,3 млрд долларов.

Вывоз капитала из России ускорится, потому что есть что вывозить, следует из прогнозов ЦБ: за год экономика получит на 49 млрд долларов больше экспортных валютных доходов, чем предполагалось изначально.

При средней цене нефти в 60 долларов за баррель это будет 452 млрд долларов против 403 млрд в апрельском прогнозе.

«Продолжающийся отток акционерного капитала из РФ является фактором риска на среднесрочную перспективу», и представляет «структурный вызов для платежного баланса» экономики, предупреждает Долгин.

Впрочем, решать эту проблему нужно не макроменеджментом, а скорее структурными инициативами в части внутреннего инвестиционного спроса, считает он.

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