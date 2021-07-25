Стали известны первые подробности о задержании владельцев компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» 5 25.07.2021, 15:09

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Руководители продолжают находиться в СИЗО КГБ.

Руководителей компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сюжет с кадрами допроса бизнесменов сегодня показали на БТ, пишет сайт onliner.by.

— В случае с интернет-площадкой речь идет о фиктивной продаже индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы. Далее эта же недвижимость и другие активы якобы арендовались. Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от уплаты налогов. Аналогичная схема работала и с автомобилями. Купили, сдали в аренду, уклонились от налогов, — сообщили по ТВ. — Еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом. В этом случае налогов не уплачено на сумму 677 тысяч рублей.

На кадрах, которые показали в эфире, соучредитель ООО «Триовист» Павел Матусевич рассказал про недоплату налогов так:

— Что касается вопроса налогообложения меня как ИП, то здесь я по невнимательности, наверное, упустил, что являюсь практически аффилированным лицом компании «Триовист». Я не сообразил дать указание главному бухгалтеру посчитать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных. Из-за этого в промежутке с момента приобретения офиса и до конца 2020 года я оплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, по ставке 5% вместо 16%.

Руководители и владельцы компаний задержаны и продолжают находиться в СИЗО КГБ.

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