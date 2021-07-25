Раскрыт очередной фейк российской пропаганды 2 25.07.2021, 15:52

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В этот раз про сбитый беспилотник ВСУ на Донбассе.

Российские СМИ запустили новый фейк о якобы, сбитом биспилотнике ВСУ в пригороде оккупированного Луганска, пишет «Информационный навигатор».

Согласно тексту сообщения, беспилотник был оснащен самодельным взрывным устройством.

— У Металлиста был обнаружен беспилотник ВСУ с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством, — пишут СМИ, ссылаясь на «источник» в так называемом «МВД ЛНР».

Примечательно, что никаких фото-видео доказательств обнаружения украинского БПЛА в зоне, далекой от линии фронта, оккупантами не было предоставлено. А на единственном снимке, сопровождающем данный материал изображена советская сверхзвуковая крылатая ракета Х-20.

Также, «сомнений» в подлинности материала добавляет тот факт, что БПЛА, якобы, смог беспрепятственно преодолеть значительное расстояние в зоне действия российских комплексов РЭБ.

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