Потребовавший отставки Лукашенко боксер успешно стартовал на Играх в Токио 25.07.2021, 15:58

2,166

Дмитрий Асанов всухую победил бойца из Иордании.

Уроженец Молодечно Дмитрий Асанов провел первый бой на Олимпийских играх в Японии, передает «Радыё Свабода».

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 63 кг Асанов с сухим счетом 5:0 победил представителя Иордании Абалу Аль-Касбеха.

Бои 1/8 финала пройдут 31 июля.

Дмитрий Асанов — единственный среди белорусских боксеров, кто публично осудил фальсификацию прошлогодних президентских выборов, потребовав отставки Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».