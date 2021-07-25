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Потребовавший отставки Лукашенко боксер успешно стартовал на Играх в Токио

  • 25.07.2021, 15:58
  • 2,166
Потребовавший отставки Лукашенко боксер успешно стартовал на Играх в Токио

Дмитрий Асанов всухую победил бойца из Иордании.

Уроженец Молодечно Дмитрий Асанов провел первый бой на Олимпийских играх в Японии, передает «Радыё Свабода».

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 63 кг Асанов с сухим счетом 5:0 победил представителя Иордании Абалу Аль-Касбеха.

Бои 1/8 финала пройдут 31 июля.

Дмитрий Асанов — единственный среди белорусских боксеров, кто публично осудил фальсификацию прошлогодних президентских выборов, потребовав отставки Лукашенко.

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