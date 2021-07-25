Потребовавший отставки Лукашенко боксер успешно стартовал на Играх в Токио
- 25.07.2021, 15:58
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Дмитрий Асанов всухую победил бойца из Иордании.
Уроженец Молодечно Дмитрий Асанов провел первый бой на Олимпийских играх в Японии, передает «Радыё Свабода».
На стадии 1/16 финала в весовой категории до 63 кг Асанов с сухим счетом 5:0 победил представителя Иордании Абалу Аль-Касбеха.
Бои 1/8 финала пройдут 31 июля.
Дмитрий Асанов — единственный среди белорусских боксеров, кто публично осудил фальсификацию прошлогодних президентских выборов, потребовав отставки Лукашенко.