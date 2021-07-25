Ученые рассказали, что будет, если Земля перестанет вращаться 25.07.2021, 16:26

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Наша планеты движется со скоростью 107 200 километров в час.

Наша планета все время вращается не только вокруг Солнца, но еще и вокруг своей собственной оси. Но что же случится, если вдруг случится ее полная остановка? Специалисты говорят о том, что резкая остановка Земли спровоцировала бы возникновение импульса, от которого бы ее поверхность разлетелась на части. Этот день стал бы последним для всего живого. Об этом сообщает Live Science (перевод - «Новости Планеты»).

Данный эксперимент является всего лишь предположением, ведь в природе не существует силы, способной остановить вращение планеты. Об этом заявил эксперт Джеймс Зимбельман. Земля движется со скоростью 107200 км/час. Если бы она остановилась, то импульс продолжал бы двигаться по ее поверхности с такой же скоростью, что спровоцировало бы разрушение верхнего слоя и выброс его осколков в космическое пространство.

В дальнейшем бы некоторые осколки все же вернулись бы обратно на Землю. Произошло бы это за счет гравитационной силы планеты, которая никуда бы не исчезла. Из-за постоянного падения осколков, земная кора начала бы стремительно плавиться. Упавшие элементы начали бы поглощаться корой, что привело бы к возникновению такого процесса, как аккреция.

Специалисты также отметили, что внезапная остановка планеты стала бы причиной испарения практически всей воды. Влага в небольшом количестве смогла бы остаться только в очень твердых минералах. К примеру, в оливине.

Стоит отметить, что не все осколки вернулись бы обратно на Землю. Часть из них начала бы врезаться в Луну и оставлять на ее поверхности огромное количество кратеров разного размера.

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