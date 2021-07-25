Инфекционист назвала 7 главных фактов о штамме «Дельта», который обнаружили и в Гомеле 25.07.2021, 16:56

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Самой эффективной защитой от индийского штамма коронавируса является вакцинация.

Штамм коронавирусной инфекции Дельта обнаружили и в Гомеле. Известный американский инфекционист Кавита Патель рассказала о главных его особенностях. Об этом пишет Yahoo News (перевод - «Апостроф»).

Опаснее ли Дельта других вирусов

В Шотландии провели исследование, по результатам которого установлено, что Дельта вдвое чаще приводит к госпитализации невакцинированных лиц. Вместе с тем, другие исследователи не нашли значительной разницы между альфа и дельта вирусами.

Заразность Дельта

По данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм примерно на 60% более заразен. По данным индийского правительства, вариант Delta начал распространяться по стране с марта 2021 года. На данный момент число погибших от COVID-19 в Индии превысило 400 тысяч человек.

Кому угрожает Дельта

Прежде всего - это невакцинированные люди. Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, назвала этот штамм "пандемией непривитых". Так, 97% граждан США, в настоящее время госпитализированных с COVID-19, не были вакцинированы.

Симптомы Дельта-вируса

- потеря обоняния и вкуса

- лихорадка

- кашель

- насморк

- головные боли

- боль в горле

- зуд в глазах

Грозит ли Дельта вакцинированным

Те кто прошел вакцинацию, могут заразиться Дельтой, но болезнь у них протекает в более легкой форме. Как правило, они не нуждаются в госпитализации.

Как не подхватить Дельту

Самой эффективной защитой является вакцинация. Медики призывают всех пройти ее, сделав две прививки.

Дельта и дети

Детей до 12 лет от коронавируса не вакцинируют. Поэтому очень важно не водить их в места массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Американская академия педиатрии считает, что дети старше двух лет, должны будут с осени носить маску в детских садах и школах.

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