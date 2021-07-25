«Режим идет не только против народа, но и против природы» 1 25.07.2021, 16:59

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Дальше – выжженная земля?

Режим идет не только против народа, но и против природы. Вырубка лесов - страшное преступление против природы, которое имеет кучу последствий, пишет телеграм-канал «Баста!».

Беларусь всегда славилась своими зелёными лесами. А что мы сейчас наблюдаем? По всей стране беспощадно вырубают деревья, тем самым убивая животных, насекомых и всю экосистему.

Еще немного и на этих землях останется только выжженная земля.

Может пришло время остановиться и задуматься?

Не болтай, бери и делай!

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