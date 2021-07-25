закрыть
25 июля 2021, воскресенье, 20:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Режим идет не только против народа, но и против природы»

1
  • 25.07.2021, 16:59
  • 7,772
«Режим идет не только против народа, но и против природы»

Дальше – выжженная земля?

Режим идет не только против народа, но и против природы. Вырубка лесов - страшное преступление против природы, которое имеет кучу последствий, пишет телеграм-канал «Баста!».

Беларусь всегда славилась своими зелёными лесами. А что мы сейчас наблюдаем? По всей стране беспощадно вырубают деревья, тем самым убивая животных, насекомых и всю экосистему.

Еще немного и на этих землях останется только выжженная земля.

Может пришло время остановиться и задуматься?

Не болтай, бери и делай!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич