«Режим идет не только против народа, но и против природы»1
- 25.07.2021, 16:59
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Дальше – выжженная земля?
Режим идет не только против народа, но и против природы. Вырубка лесов - страшное преступление против природы, которое имеет кучу последствий, пишет телеграм-канал «Баста!».
Беларусь всегда славилась своими зелёными лесами. А что мы сейчас наблюдаем? По всей стране беспощадно вырубают деревья, тем самым убивая животных, насекомых и всю экосистему.
Еще немного и на этих землях останется только выжженная земля.
Может пришло время остановиться и задуматься?
Не болтай, бери и делай!