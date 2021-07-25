Между «Запорожцем» и Tesla устроили соревнование: итоги «битвы года» 9 25.07.2021, 17:12

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Несмотря на колоссальную несхожесть, между Tesla Model S и у ЗАЗ-968 есть нечто общее.

И речь про - передний багажник. Причем кое в чем "Запорожец" даже превосходит своего суперсовременного собрата. Как рассказывает «Онлайнер», между двумя авто в Беларуси устроили забавное соревнование - меряли объемы передних багажников упаковками консервов.

Во время ретроралли "Золотая миля 2021", чтобы установить, чей багажник вместительнее, в них закладывали консервы целыми упаковками.

Победителем оказался "Запорожец" - в его багажник неправильной формы смогли "втиснуть" 36 упаковок с консервами, а вот "правильный" багажный отсек Tesla вместил только 31 упаковку.

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