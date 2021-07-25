В Киеве пройдет масштабная акция солидарности с белорусами 25.07.2021, 17:37

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В ней примут участие народные артисты Украины и лидер группы «Тень Солнца».

В Киеве во вторник, 27 июля, возле памятника Тарасу Шевченко пройдет акция в связи с празднованием Дня Независимости Беларуси. Об рассказал бывший белорусский политзаключенный, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, пишет «Апостроф».

Начало акции - в 18:00. Состоится концерт с участием белорусских и украинских музыкантов и литераторов. Организаторы заявили, что, в частности, в нем примут участие народные артисты Украины Кирилл Стеценко и Тарас Компаниченко, лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк.

Ведущим концерта будет известный белорусский шоумен, фронтмен группы DaVinci Денис Дудинский, который год назад поддержал забастовку против режима Лукашенко, потеряв работу на телестудии, но сохранив имя. В июне 2021 года они с женой выехали в Украину.

Праздник отмечался 27 июля в связи с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете.

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