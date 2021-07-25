Медики назвали кашу, которая улучшает работу сердца 25.07.2021, 17:54

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Она содержит ценные антиоксиданты.

Все мы помним овсянку с детства. Это самая полезная еда на свете, как говорили нам родители. Но чем именно так хороша овсяная каша? Узнайте 7 неожиданных причин сделать овсянку частью вашего здорового завтрака, пишет сайт medicina.ua.

Чувство сытости до самого обеда

Это то, что может сделать одна небольшая порция овсяной каши. Бета-глюкан, который содержится в овсе, стабилизирует уровень сахара в крови, а это значит, что Вы не почувствуете внезапное неудержимое желание съесть шоколадное печенье или кусок сладкого торта.Кроме того, недавние исследования доказали, что употребление овсянки за три часа до тренировки помогают повысить выносливость и силу.

Польза цельного зерна

Овсяная крупа почти всегда обрабатывается с сохранением питательных отрубей и зародышей зерна; исключение составляют только особо нежные овсяные хлопья быстрого приготовления.

Снижает уровень холестерина

Пищевые волокна, содержащиеся в овсе, существенно снижают уровень холестерина в крови. Доказано, что употребление 3г пищевых волокон овса (это примерно одна порция овсяной каши или одна чашка овсяных хлопьев быстрого приготовления или мюслей) помогает снизить общий уровень холестерина на 8 — 23%.

Содержит ценные антиоксиданты

Антиоксиданты помогают сохранить молодость и здоровье. Но интересно, что содержатся они не только в свежих овощах и фруктах, как мы привыкли думать. Утреннюю порцию овсянки смело называть супер-завтраком, потому что она содержит необходимое количество антиоксидантных соединений — авенантрамидов.

Противовоспалительное действие

Доказано, что антиоксиданты, содержащиеся в овсянке, препятствуют развитию воспалительных процессов в организме, уменьшая риск возникновения ожирения, онкологических и кардиологических заболеваний.

Помогает сохранить здоровье сердца

Многочисленные исследования показывают, что люди, употребляющие в своем рационе около 20 грамм клетчатки в день (что содержится в нескольких порциях каши) имеют более низкие риски возникновения сердечнососудистых заболеваний – на 10-12%

Профилактика рака

Исследования, проведенные американским сообществом рака, подтверждают эффективное действие клетчатки, в том числе, из овсяного зерна, в профилактике онкологических заболеваний. Доказано, что женщины, ежедневно употребляющие клетчатку в достаточном количестве, имеют на 50% меньший риск заболевания раком молочной железы, сообщается в издании International Journal of Epidemiology.

Бета-глюкан, который содержит овсянка позволяет сохранить чувство сытости на весь день. Крупа после обработке сохраняет все полезные отруби, которые оказывают положительное влияние на организм. Овсянка разрешает регулировать уровень холестерина в крови.

Данная каша содержит полезные антиоксиданты, которые позволяют сохранить молодость и упругость кожи. Блокирует возможность образования воспалительных процессов.

Сложно даже подумать, но эта каша снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и даже рака.

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