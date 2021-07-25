Экс-тренер «Шахтера»: Сложности были связаны с санкциями, футболисты просто не хотят ехать в Беларусь 2 25.07.2021, 18:15

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У них возникает слишком много вопросов и проблем.

Недавно уволенный тренер солигорского «Шахтера» Роман Григорчук рассказал football.ua об уходе из футбольного клуба:

– На сайте «Шахтера» написано, что решение о вашем уходе было обоюдным. Но все же, чья это была инициатива — ваша или руководства клуба?

– На самом деле, ситуация несколько сложнее. На протяжении последних трех месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с «Фолой» вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряженный период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы.

– Правда ли, что решающее слово в трансферной политике «Шахтера» имеет спортивный директор Александр Рехвиашвили?

– Александр Рехвиашвили — спортивный директор и это в его компетенции. Есть еще несколько людей, которые занимаются этими вопросами. Однако, говоря о селекции, сложности были связаны с санкциями и появившимися регламентными ограничениями по финансовым вопросам. Футболисты просто не хотят ехать в Беларусь. У них возникает слишком много вопросов и проблем.

Мы начинаем интересоваться тем или иным игроком, а его ни финансы не интересуют, ничего другого. «Беларусь? Нет, я не еду». В такой обстановке проводить эффективную селекционную работу невероятно сложно. И это не зависит от распределения обязанностей или от трансферной политики клуба. Это объективно очень сложно. Благо, сейчас «Шахтеру» удалось подписать Максима Скавыша и еще нескольких футболистов, потому на данный момент, я думаю, команда укомплектована добротно, вопреки всем трудностям, – сказал Григорчук.

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