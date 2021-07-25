Провизор аптеки честно рассказала о лекарствах и работе 3 25.07.2021, 19:44

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Разница в ценах на одни и те же препараты может выходить до 100%.

Вы не знали, но провизор — это фармацевт с высшим медицинским образованием. То есть человек учился в университете, чтобы работать в аптеке. «Учиться 5 лет и стать за прилавок — не обидно, а то, что тебя покупатели считают продавцом, — вот это не очень приятно. Вызывает грусть». Сегодня героиня «Онлайнера» расскажет о своей работе подробнее.

— Я работаю в аптеках около 5 лет, включая частные и государственные. Вот какие различия в них я заметила:

- в государственных аптеках важнее товарооборот, в частных — средний чек;

в частной аптеке вам скорее продадут упаковку побольше. Возможно, от этого зависит зарплата провизора/фармацевта;

- в госаптеках стимулируют продажу лекарств белорусского производства.

О рецептах

— В рецептах часто пишут международное название лекарства, а человек на месте решает, что купить — оригинал или дженерик. Встречаются и рецепты с конкретным торговым наименованием. Это уже странно: можно догадаться, что между торговым представителем и врачом есть какой-то контакт.

Чаще всего оригинальное лекарство будет самым дорогим.

О депрессиях

— Антидепрессанты сложно подбирать, поэтому чаще всего они рецептурные. Когда я начала работать, то удивилась: как много людей спрашивают такие препараты!

Что касается наркоманов — они приходят. Бывает, с копиями рецептов или подрисованным количеством таблеток.

О гомеопатии и витаминах

— Гомеопатию лично я не советую. Но врачи прописывают. Почему? Мне знакомая врач объяснила так. Есть люди, которым нужно просто полежать несколько дней, и все пройдет. Но им самим этого недостаточно, они хотят лечиться. Тогда им можно дать гомеопатические таблетки, витамины, рыбий жир...

Я витаминные комплексы не употребляю. В университете преподаватель говорил, что перед приемом витаминов неплохо бы сходить сдать анализы: чего в организме не хватает?

О ценах

— Разница в ценах на одни и те же препараты может выходить до 100%, она возникает оттого, что одна аптека (сеть) импортирует лекарство и перепродает другим. Особенно это касается дешевых лекарств.

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