На границе Беларуси и ЕС - транспортный коллапс 2 25.07.2021, 18:43

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Выезда в Евросоюз ждет более 1,8 тысячи фур.

Более 1,8 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.

По данным Госпогранкомитета на 18.00 25 июля, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 390 грузовиков, «Привалка» — 320, «Котловка» — 300, «Бенякони» — 230, «Видзы» — более 110, пишет zerkalo.io.

Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 90 грузовиков, «Урбаны» — более 170 фур.

На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 140 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 90, «Козловичах» — 50.

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