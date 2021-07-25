На границе Беларуси и ЕС - транспортный коллапс

На границе Беларуси и ЕС - транспортный коллапс2
- 25.07.2021, 18:43
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Выезда в Евросоюз ждет более 1,8 тысячи фур.
Более 1,8 тысячи грузовиков стоят в очередях на выезд из Беларуси, самая напряженная обстановка — на литовском направлении.
По данным Госпогранкомитета на 18.00 25 июля, в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 390 грузовиков, «Привалка» — 320, «Котловка» — 300, «Бенякони» — 230, «Видзы» — более 110, пишет zerkalo.io.
Очереди есть и на выезде в Латвию: в пункте пропуска «Григоровщина» ждут более 90 грузовиков, «Урбаны» — более 170 фур.
На белорусско-польской границе в «Брузгах» стоят более 140 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — 90, «Козловичах» — 50.