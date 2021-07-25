«Режим на последнем вздохе» 25.07.2021, 19:25

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Фото: Олег ПОЛИЩУК

Объединяемся, белорусы!

Всегда надо уметь анализировать всю поступающую информацию своим умом. К тем людям, кто оказался в лапах у карателей, всегда надо относиться, как к заложникам. Люди пострадали за всех, но больше всех их ждут семьи, пишет телеграм-канал «Баста!» со ссылкой на YouTube канал «Лида для жизни».

Главное, чтобы наши герои были живы и здоровы. Они находятся в невыносимых условиях и ждут... ждут когда мы их освободим! Всё зависит только от нас. Объединяемся, белорусы, режим на последнем вздохе, но помните: "загнанный в угол зверь, самый опасный, он сделает всё, чтобы сохранить свою шкуру, не гляди ни на что".

Выстоим! Каждый день старайтесь делать свой вклад в протестное движение. Есть масса способов объявления бойкота системе. Ждать - это легки путь, когда вы находитесь в безопасности, для тех, кто сидит в тюрьмах, ожидание - это пытка.

Мы должны стараться сделать всё, чтобы скорее освободить наших героев из тюрем и уничтожить фашистский режим в нашей стране!

Жыве Беларусь!

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