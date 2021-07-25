ЕС одобрил вакцину Moderna для подростков 25.07.2021, 20:05

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Это новый шаг в борьбе с пандемией.

Европейское агентство по медицинским средствам (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Moderna под названием Spikevax для вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте с 12 до 18 лет. Как пишет nv.ua, oб этом сообщается на сайте EMA. До этого ею было разрешено вакцинировать людей в возрасте 18 лет и старше.

Подростков будут вакцинировать так же, как и взрослых: вакцину будут вводить дважды внутримышечно в предплечье с интервалом четыре недели.

Эффективность вакцины была доказана в исследовании, в котором принимали участие 3732 подростка в возрасте с 12 до 17 лет.

Исследование показало, что вакцина Spikevax вызывала у детей с 12 до 17 лет выработку антител, сравнимую с таковой у молодых людей в возрасте с 18 до 25 лет.

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