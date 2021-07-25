«Пусть разгорится пламя свободы!» 25.07.2021, 20:16

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Опубликован рисунок политзаключенного активиста «Европейской Беларуси» Андрея Войнича.

Телеграм-канал «Баста!» показал рисунок политзаключённого активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Войнича.

Напомним, что 25 мая судья Ирина Ланчева приговорила сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, а также активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгеня Афнагеля и Андрея Войнича к 7 годам колонии усиленного режима.

К 5 годам колонии усиленного режима приговорены активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский и ведущий YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов. Редактор телеграм-канала «Мая краіна Беларусь» Ирина Счастная осуждена на 4 года колонии общего режима.

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