На юге Африки стоят рекордные морозы 25.07.2021, 20:28

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Температура воздуха в центральной части ЮАР опустилась почти -10 градусов - это исторический рекорд.

На юге Африки синоптики фиксируют холода, аномальные для этого региона. В ряде городов Южно-Африканской Республики в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, дороги там перекрыли из-за гололеда, пишет dw.com.

Между тем в ночь 24 июля, по данным синоптиков, сразу в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. В городе Кимберли, расположенном в центральной части страны, и прилегающих к нему районах впервые за весь период метеорологических наблюдений температура воздуха опустилась до минус 9,9 градусов Цельсия.

В Йоханнесбурге зафиксировали семиградусные морозы, что также холоднее предыдущего рекорда - минус 6,3 градуса Цельсия, зарегистрированного здесь 19 июля 1995 года. По прогнозам синоптиков, холода продержатся в ЮАР еще около недели.

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