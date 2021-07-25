Бюрократия по-белорусски 25.07.2021, 20:35

Фото: Getty Images

О том, как гомельчанин пытался пройти флюорографию в одной из поликлиник.

О попытке пройти флюорографию в 8-й поликлинике на улице Богданова в Гомеле рассказал подписчик телеграм-канала «Флагшток».

«Флюорограф не работает. На входе висит бумажка: обратитесь в окно справок, и вам выдадут талон в филиал тубдиспансера на Рабочей».

Мужчина обратился, но талонов не оказалось. Регистратор предложила прийти в другой день.

- Талоны точно будут?

- Не знаем.

- Где еще можно сдать, если не на Рабочей?

- Поезжайте на 8-ю Иногороднюю.

Гомельчанин решил не ждать и отправился. Но на месте выяснилось, что сначала нужно было узнать в регистратуре поликлиники на Богданова, принимают ли в поликлинике на 8-й Иногородней (у них есть лимит), и только потом ехать. При этом никто не дает гарантии, что за время пути лимит не исчерпается. Мужчине не повезло, лимит оказался исчерпан.

«Одни “позитивные” эмоции от системы, организованной в 8-й поликлинике. Может, у них оборудования нет, но сделайте так, чтобы это было удобно, и не вызывало негатив в отношении персонала».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».