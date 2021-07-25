Российскому политзаключенному Алексею Пичугину – 59 25.07.2021, 20:59

2,774

Алексей Пичугин

Фото: Юрий Машков / ИТАР-ТАСС

Экс-сотрудник нефтяной компании ЮКОС за решеткой с 2003 года.

25 июля 2021 года исполняется 59 лет бывшему сотруднику российской нефтяной компании ЮКОС Алексею Пичугину. Правозащитный центр "Мемориал" и некоторые другие правозащитные организации считают его политическим заключённым. Пичугин, осуждённый пожизненно, – единственный, чьё имя находится в списках политических заключённых "Мемориала" на протяжении всего времени их ведения. Алексею Пичугину было 40, когда его арестовали, передает «Радио Свобода».

Друзья Пичугина по переписке изготовили поздравительную открытку-коллаж, составленную из своих фотопортретов, и отправили ее в СИЗО "Лефортово" в Москве, где в настоящее время временно находится заключенный. "От всей души желаю здоровья и сил! Не оставляю надежду пожать вашу руку!", "Я очень хочу, чтобы вы поскорее были на свободе. Это будет обязательно!", "Ни на день не забываю, никому не прощаю, все время жду" – это лишь несколько выдержек из поздравительных пожеланий, написанных на открытке.

Накануне в Москве на Арбате у памятника Булату Окуджаве состоялся традиционный субботний пикет за освобождение политических заключенных. Среди портретов в руках пикетчиков был и портрет Пичугина, а плакат гласил: "Алексей Пичугин – заложник власти".

С 19 июня 2003 года Пичугин содержится за решеткой. С тех пор он ежегодно получал в свой день рождения сотни поздравлений из разных стран, в том числе от знаменитостей: актрис Натальи Фатеевой и Лии Ахеджаковой, рок-музыканта Юрия Шевчука; радиоведущей, поэтессы и исполнителя авторской песни Нателлы Болтянской; писателей Бориса Акунина, Виктора Шендеровича и Людмилы Улицкой, журналиста Зои Световой, а также правозащитников и бывших коллег по ЮКОСу. 25 июля прошлого года на канале ПЦ "Мемориал" в YouTube вышел документальный фильм о деле Пичугина с комментариями о нем экспертов и известных людей.

Пичугин был арестован 18 лет назад по обвинению в организации убийств и покушений якобы в интересах ЮКОСа. Алексей Пичугин заявлял о своей невиновности и о том, что сотрудники силовых структур не раз требовали от него лжесвидетельствовать против руководителей и совладельцев нефтяной компании Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина.

В августе 2007 года судья Мосгорсуда Петр Штундер по итогам двух уголовных дел приговорил Пичугина к пожизненному лишению свободы, которое он отбывает в колонии особого режима "Черный дельфин" города Соль-Илецк Оренбургской области.

Европейский суд по правам человека дважды – в 2012 и 2017 годах – выносил постановление, что в рамках обоих дел в отношении Пичугина было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ указал, что приговоры следует отменить и направить дела Пичугина на новое рассмотрение. Однако Президиум Верховного суда отказался это сделать, несмотря на многократные требования Комитета министров Совета Европы, контролирующего исполнение решений ЕСПЧ.

2 июля 2021 года стало известно, что Пичугин вывезен из "Черного дельфина" в СИЗО "Лефортово" Москвы. Тогда же стало известно, что он по неизвестным причинам отказался от своих адвокатов Ксении Костроминой и Дмитрия Харитонова, защищавших его много лет. Членам Общественной наблюдательно комиссии Москвы Еве Меркачевой и Алексею Мальникову администрация "Лефортово" подтвердила, что Пичугин находится в этом учреждении, но отказала в просьбе посетить его, сославшись на 21-дневный карантин из-за пандемии коронавируса. Однако известно, что и Пичугин, и собиравшиеся посетить его правозащитники привиты.

Докладчик Европейского парламента по России Андрюс Кубилюс и ПЦ "Мемориал" выразили обеспокоенность ситуацией с Пичугиным и потребовали от российских властей его немедленного освобождения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».