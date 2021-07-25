Названы 9 натуральных напитков, которые помогут лучше спать 25.07.2021, 21:16

4,782

Один из таких напитков — вишневый сок.

Ученые считают, что взрослым людям нужно спать ночью в среднем 8 часов. Если у вас появились проблемы с сонливостью или вы постоянно не можете проспать ночью даже 7 часов, это может вести к развитию болезней сердца и сосудов, диабету, депрессии. К счастью, существуют напитки, которые способны помочь вам заснуть и хорошо выспаться, пишет healthinfo.ua.

1. Вишнёвый сок

Вишнёвый сок помогает быстрее заснуть благодаря высокому содержанию триптофана. Это аминокислота , необходимая для выработки гормона мелатонина, ответственного за отход организма ко сну и пробуждение.

Два исследования наглядно продемонстрировали , что поглощение сока два раза в день привело к значительному улучшению ночного отдыха и уменьшило количество пробуждений посреди ночи. Стоит отметить, что эффективны и сладкие, и кисловатые сорта вишни, но вторые имеют более сильное действие.

Ещё один эксперимент показал, что у тех, кто употреблял по две чашки (480 мл) вишнёвого сока в сутки в течение двух недель, общее время сна увеличилось на 84 минуты. Так что отдайте предпочтение этому напитку и станете спать больше и лучше.

2. Ромашковый чай

Ромашковый чай традиционно используется для успокоения нервов. Помимо того, он приносит немало пользы здоровью, так как обладает антивоспалительным действием, улучшает состояние кожи и помогает при простуде.

Несколько исследований , в которых участвовали пациенты с различными нарушениями сна, показали, что употребление ромашкового чая в течение двух недель облегчает засыпание и снимает симптомы бессонницы.

Чай в концентрации четыре столовые ложки ромашки на стакан (237 мл) кипятка можно пить каждый день, и это не вызовет никаких побочных эффектов.

3. Чай с индийским женьшенем

Ашваганда (индийский женьшень, зимняя вишня) довольно мощное лекарственное растение. Экстракты из его корней, ягод и листьев используют для лечения стресса и тревожности. Кроме того, этот напиток неплохо помогает при артрите.

Корень ашваганды содержит соединение под названием триэтиленгликоль , вызывающее сонливость. Исследования и на мышах, и на людях показывают , что это вещество помогает организму расслабиться и подготовиться к отдыху, а также улучшает общее качество сна.

Индийский женьшень можно смешивать с кардамоном, корицей и мускатным орехом и добавлять в тёплое молоко. Также он отлично подходит для приготовления чая. Этот напиток в целом безвреден, но его не следует пить людям с аутоиммунными нарушениями, беременным или кормящим женщинам, а также тем, кто принимает лекарства от кровяного давления, повышенного сахара или заболеваний щитовидной железы.

4. Чай из корня валерианы

Валериана — это ещё одно традиционное действенное средство. Исследования подтверждают, что её экстракт довольно эффективен при борьбе с бессонницей.

Чтобы приготовить чай, заварите 2–3 грамма корня валерианы в чашке (237 мл) горячей воды и оставьте настояться на 10–15 минут. Этот напиток вполне безопасен и не оказывает негативного влияния на циркадные ритмы. Однако злоупотребление им может привести к росту тревожности.

Есть и другие ограничения: валериану нельзя употреблять беременным женщинам. Кроме того, её недопустимо смешивать с алкоголем.

5. Мятный чай

Считается, что чай с мятой обладает противовирусными, антимикробными и даже антиаллергенными свойствами. Она также может помочь при расстройстве желудка и синдроме раздраженного кишечника. Кроме того, доказано , что мята благоприятно влияет на засыпание, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы определить механизм этого воздействия.

Вскипятите два стакана воды (420 мл) и добавьте туда горсть перечной мяты, настаивайте не менее пяти минут. Учтите, что такой напиток не следует применять одновременно с лекарствами от кровяного давления, расстройства желудка или диабета. Если вам назначены ещё какие‑то препараты, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем ввести в свой рацион мятный чай.

6. Тёплое молоко

То, что перед сном полезно пить тёплое молоко, известно всем. Дело в том, что молоко содержит триптофан , а потому помогает быстрее заснуть и облегчает адаптацию при смене часовых поясов. А ещё оно способствует повышению уровня серотонина, отвечающего за ощущение счастья и благополучия.

Многочисленные исследования подтвердили, что молоко уменьшает количество ночных пробуждений и помогает мышцам меньше сокращаться во сне. Так что введите привычку выпивать перед сном стакан этого напитка, при желании добавляя в него мёд. Противопоказание — только для тех, у кого есть непереносимость лактозы.

7. Золотое молоко

Главные составляющие этого напитка — молоко и куркума. Последняя богата веществом под названием куркумин — оно смягчает симптомы бессонницы, уменьшает воспаление, а также помогает при тревожности и депрессии.

Чтобы приготовить золотое молоко, смешайте полчашки молока (118 мл), одну чайную ложку куркумы, 40 г имбиря и чайную ложку мёда. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 3–5 минут.

Ингредиенты золотого молока вполне безопасны. Однако людям, принимающим препараты для разжижения крови, снижения кислотности желудочного сока и лечения диабета следует обязательно проконсультироваться с врачом.

8. Миндальное молоко

Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой. Цельный миндаль сам по себе может улучшить качество сна: масло из него много лет использовалось в традиционной иранской медицине для лечения бессонницы. А современные исследования только подтверждают его действенность.

Миндальное молоко содержит триптофан, а также магний — минерал, который тоже помогает нормализовать сон. Однако стоит учесть, что этот напиток нельзя принимать людям с аллергией на орехи.

9. Бананово‑миндальный смузи

Банан ничуть не уступает миндалю по содержанию магния и триптофана. Ещё в этом фрукте есть мелатонин и много калия, который необходим для расслабления мышц. Если же объединить банан и миндаль, то получится мощное природное снотворное.

Чтобы приготовить смузи, смешайте один банан, одну чашку (237 мл) миндального молока, столовую ложку миндального масла и ½ чашки льда. Можно добавлять другие ингредиенты, богатые магнием и калием, — например, зелень, апельсиновый сок, тёмный шоколад, йогурт или авокадо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».