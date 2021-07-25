«Не ждите чуда, чудите сами» 25.07.2021, 21:53

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Свобода — это выбор.

Об этом пишет телеграм-канал «Менск разам»:

«Все чаще слышно: нас не позвали.

Все чаще говорят: нам не объяснили.

Да ладно, ребят, ну мы все взрослые! Или нет?

Поговорим сегодня немного о выборе, власти и ответственности, а также о позиции взрослого, чем она отличается, и как ее занять.

Понятие "взрослый" отличается, прежде всего, не тем, что у него больше свободы - свободы выбора деятельности, свободы выбора информации, свободы выбора способа деятельности, свободы выбора окружения.

Понимаете, свобода — это выбор. Взрослого от ребенка отличает осознанность этого выбора. Понимание того, что свободы несколько ограничиваются, чем более зрел человек, тем более добровольно.

Мы сами решаем, что мы не хотим, к примеру, повести себя так, как нам хочется, чтобы не нанести обиду или ущерб себе либо другому человеку. Мы осознаем рамки своей власти над каждой конкретной ситуацией, то, насколько мы влияем на неё самостоятельно, и ответственность за попытку эти рамки раздвинуть или не использовать, сузить.

По сути, взрослый находится в норме в ситуации, в которой есть прямая корреляция между этими понятиями - властью и ответственностью.

Чем больше власти мы берем, тем больше ответственности требует наш выбор. По сути, все просто. За ребенка и его ошибки расплатится кто-то другой. За наши — мы сами.

В любом случае мы сами, а не кто-то, кого мы пытаемся наделить ответственностью. Потому как когда мы это делаем, мы вручаем человеку власть.

Пора взрослеть. От степени неосознанности не зависит, будут ли последствия. Они будут в любом случае.

Но... Вы можете взять свою свободу и брать её каждый день. Сами. Понемногу. Столько, сколько сможете унести».

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