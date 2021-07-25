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Роберт Левандовски вновь признан в Германии футболистом года

  • 25.07.2021, 22:04
Роберт Левандовски вновь признан в Германии футболистом года

В нынешнем сезоне нападающий мюнхенской «Баварии» забил в матчах бундеслиги 41 мяч, установив новый рекорд.

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в воскресенье, 25 июля, объявлен футболистом года в Германии. По итогам голосования представителей спортивной прессы, организованного еженедельником Kicker, Левандовски получил 356 голосов и с большим отрывом опередил других претендентов на этот титул - своего одноклубника Томаса Мюллера (Thomas Müller, 41 голос) и восходящую звезду из дортмундской "Боруссии", норвежца Эрлинга Холанна (38 голосов), пишет dw.com.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил в матчах бундеслиги 41 мяч, установив новый рекорд по голам за один сезон чемпионата Германии по футболу. Прежнее достижение - 40 голов принадлежало другому форварду "Баварии", Герду Мюллеру (Gerd Müller), он добился его в сезоне 1971/1972 годов.

Футболисткой года в Германии объявлена нападающая клуба "Хоффенхайм", австрийка Николь Билла.

Титула "тренер года" удостоен Томас Тухель (Thomas Tuchel), наставник победившего в Лиге чемпионов УЕФА лондонского "Челси", за него голоса отдали 129 экспертов.

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