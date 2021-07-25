Роберт Левандовски вновь признан в Германии футболистом года
- 25.07.2021, 22:04
В нынешнем сезоне нападающий мюнхенской «Баварии» забил в матчах бундеслиги 41 мяч, установив новый рекорд.
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в воскресенье, 25 июля, объявлен футболистом года в Германии. По итогам голосования представителей спортивной прессы, организованного еженедельником Kicker, Левандовски получил 356 голосов и с большим отрывом опередил других претендентов на этот титул - своего одноклубника Томаса Мюллера (Thomas Müller, 41 голос) и восходящую звезду из дортмундской "Боруссии", норвежца Эрлинга Холанна (38 голосов), пишет dw.com.
Nächste Ehrung für Lewandowski: "Er macht das Bayern-Spiel besser" - https://t.co/LQbl0VBRBL Hintergrund #BL https://t.co/pcXcn3b44r— kicker ⬢ Bundesliga (@kicker_bl_li) July 25, 2021
В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил в матчах бундеслиги 41 мяч, установив новый рекорд по голам за один сезон чемпионата Германии по футболу. Прежнее достижение - 40 голов принадлежало другому форварду "Баварии", Герду Мюллеру (Gerd Müller), он добился его в сезоне 1971/1972 годов.
Футболисткой года в Германии объявлена нападающая клуба "Хоффенхайм", австрийка Николь Билла.
Титула "тренер года" удостоен Томас Тухель (Thomas Tuchel), наставник победившего в Лиге чемпионов УЕФА лондонского "Челси", за него голоса отдали 129 экспертов.