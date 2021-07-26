«Железная дорога должна остановиться в первую очередь» 1 26.07.2021, 7:52

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Каждый должен готовиться к глобальной забастовке.

Настроение рабочих изменится, когда в стране наступит девальвация рубля, денег не будет хватать даже на выплату кредитов, пишет читатель Telegram-канала «Белорусского объединения рабочих». Да и забастовка рабочих — это не панацея, не надо уповать только на них. Есть ещё другие категории работников: ИТР, машинисты, госслужащие, работники банков, врачи, учителя, работники МЧС, видители, строители, работники сельского хозяйства, и, конечно же, частный бизнес всех форм собственности, милиция, армия и т.д. Но все нажимают на рабочих и долбят рабочих. Это не верно.

Бастовать должны все. И это понимание придет к народу. Когда поймет каждый человек, в том числе и сидящий в кресле перед компьютером, считающий, что от его забастовки ничего не изменится, когда он поймет, что от его личной забастовки зависит и Всеобщая, и что он должен поддержать коллег, вот это и будет Солидарность!

А железная дорога, как стратегически важный объект, должна остановиться в первую очередь чтобы перекрыть один из немногих сейчас источников дохода режима!

Но ещё раз повторю — это должно быть своевременно принятое личное решение каждого гражданина нашей страны. А помочь принять это решение сомневающимся можно только личным примером, собственным мужеством и уверенностью, что мы боремся за правое дело, за будущее наших детей.

Поэтому каждый на своём рабочем месте должен готовиться к предстоящей глобальной забастовке!

А пока начинаем с трудового бунта. Работаем медленно, медленно оформляем документы, медленно изготавливаем детали. Вы знаете что делать

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