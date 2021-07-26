Завод по переработке индейки под Лидой уйдет с молотка 1 26.07.2021, 9:04

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В состав лота входит 5 земельных участков общей площадью около 20 гектаров и несколько сооружений.

На аукцион «Центра промышленной оценки» попал комплекс по производству продукции из мяса индейки. В состав лота входит 5 земельных участков общей площадью около 20 га и несколько сооружений.

Предприятие «Арвибелагро» было открыто в Лидском районе только в 2017 году и принадлежало литовскому бизнесмену. Сегодня компания проходит процедуру банкротства, а оборудование и сам завод продаются за 41 млн руб.

Напомним, что в начале 2017 года группа компаний «Арви», принадлежащая литовскому бизнесмену Видмантасу Кучинскасу, запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. Под строительство комплекса была выделена территория недостроенного мясокомбината в деревне Гуды (здесь разместился завод по переработке мяса индейки) и площадка в Гончарском сельсовете (здесь заработали 15 корпусов для содержания и выращивания птицы).

За первые годы работы компания «Арви» открыла 14 фирменных секций и магазинов в Минске, Гродно, а также еще в 6 городах республики. Однако, несмотря на громкий старт и миллионные инвестиции, в прошлом году предприятие «Арвибелагро» оказалось в списке неплательщиков налогов и было объявлено банкротом.

Аукцион по продаже завода под Лидой назначен на 26 августа, сообщает Realt.by. Начальная стоимость единственного в Беларуси вертикально интегрированного комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса индейки, составляет сумму, превышающую 41 миллион рублей (или 16 миллионов долларов).

Сам же литовский предприниматель, как сообщал ТАСС, летом 2020 года был задержан в Словении по подозрению в мошенничестве, растрате имущества, нанесении материального ущерба путем обмана и преступного банкротства. Осенью того же года бизнесмена выдали Ликутве и отпустили под залог.

Известно, что еще один белорусский актив компании «Арви» − завод по утилизации отходов животного происхождения «Биоваст Лида» − арестован и также выставлен на продажу.