В Германии ученые нашли неандертальское охотничье оружие 5 26.07.2021, 9:28

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Оружие предназначалось для охоты на крупную дичь с близкого расстояния.

Ученые из Германии и Бельгии изучили необычный наконечник копья возрастом 65 тыс. лет, который нашли в немецкой пещере Полая скала (Hohle Fels), пишет «Новое время».

Оружие предназначалось для охоты на крупную дичь с близкого расстояния, уверены исследователи.

«Новое открытие представляет собой первый случай, когда острие было извлечено из современных раскопок, что позволяет исследователям изучать свежую находку с помощью самых современных методов», — сказал профессор Николас Конард из Тюбингенского университета и Зенкенбергского центра эволюции человека и палеосреды.

Последний раз исследователи в этом регионе обнаружили такие артефакты в 1936 году. Сланцевый наконечник имеет длину 7,6 см, ширину 4,1 см, толщину 0,9 см и вес 28 граммов. Конард добавляет, что «результаты документируют, как инструмент был изготовлен, как использовался и почему от него отказались».

Находка была сделана под культурным слоем, датированным 65 тысячами лет назад, то есть средним палеолитом. До сих пор находки листовидных наконечников интерпретировались как принадлежащие периоду между 45 000 и 55 000 лет назад. Вероятно, это древнейший листовидный наконечник копья из всех известных.

Доктор Верле Ротс из Льежского университета в Бельгии провел подробный микроскопический анализ листового острия. Повреждение камня указывает на то, что артефакт использовался как наконечник копья, и что копье, скорее всего, было воткнуто в добычу, а не брошено.

Работа Ротса документирует, что неандертальцы использовали клей на растительной основе и связки из растительных волокон, сухожилий или кожи, чтобы прикрепить острие к копью. Неандертальцы явно использовали копье для охоты. Пока они затачивали инструмент, он сломался, и его выбросили.

Ротс отмечает: «Неандертальцы были опытными каменотесами и точно знали, как создавать и использовать сложные технологии, сочетающие различные части и материалы, для производства смертоносного оружия».

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