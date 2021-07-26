Беларусь без лукашизма Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих»

26.07.2021, 10:19

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Фото: AFP

Это будет процветающее государство, из которого не будут уезжать ценные кадры.

Проблема Беларуси не только в старом деде, который забыл, где выход. Проблема в людях, которых он усадил на руководящие посты. Они боятся, что останутся без своих мягких кресел. Ведь они ничего не стоят. Они не умеют ничего производить, они не являются профессионалами в своем деле, они никто. Отбросы.

А теперь представь страну без них, когда глав.врачами становятся те, кто умеют лечить и знают, что нужно больнице больше: ремонт или новый айфон секретарше. Когда руководители завода знают технический процесс и советуются с ИТР-ами прежде чем подписывать какие-либо нововведения. Когда директорами школ становятся заслуженные учителя, которые знают цену слова.

Это будет не просто страна для жизни. Это будет процветающее государство, из которого не будут уезжать ценные кадры. Это будет государство с отличной культурой, уровнем образования, медициной, бизнесом. И у нас с тобой есть шанс сделать его таким.

Всего-то нужно присоединиться к трудовому бойкоту и начать работать медленно, а заодно и рассказать об этом другу. Хватит ждать указаний, просто присоединяйся к всеобщему движению.

Сейчас страна на перепутье: либо остаться на месте и молча наблюдать за происходящим, либо плюнуть на эту систему и остановить производство во всей стране. Мы все винтики одного механизма.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих»

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