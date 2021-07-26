Медики назвали семь продуктов, которые заряжают энергией в жаркую погоду 26.07.2021, 10:27

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Чтобы максимально снизить влияние высоких температур на энергию организма, нужно приспособить диету к жаре.

Различные исследования последних лет показали, что высокие температуры могут стать опасными для определенных групп населения. В одном из них, опубликованном в журнале Nature Communications, отмечается, что количество смертей от респираторных заболеваний сместилось с большинства на самые холодные периоды года в самые жаркие времена, пишет Va Vanguardia (перевод — inosmi.ru).

Другое исследование, проведенное при участии Центра научных исследований (CSIC), опубликованное в журнале Nature Climate Change, показывает, что треть всех смертей, вызванных жарой, была результатом глобального потепления.

Не следует забывать, что сильная жара также может существенно повлиять на когнитивные способности у взрослых. Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения TH Chan при Гарвардском университете в США на двух группах студентов с кондиционером и без него, показало, что у тех, кто жил в зданиях без кондиционера, время реакции и работа памяти замедляются.

Сладкие напитки могут помочь нам внезапно увеличить энергию, но вот беда: через полчаса позитивный эффект пройдет, и нам опять понадобятся эти напитки — в еще больших объемах.

По мнению диетолога Фатимы Бранко, чтобы как можно больше облегчить это воздействие высоких температур на нашу энергичность, важно изменить свой распорядок дня, чтобы адаптировать его к этому времени года: не выходить на улицу в самые жаркие часы дня, избегать обезвоживания, поддерживать надлежащую гигиену сна (спите подольше — прим. ред.) и адаптируйте ваш рацион к высоким температурам.

Для этого важно, прежде всего, избегать употребления определенных продуктов, которые в жаркую погоду могут оказаться «ложными друзьями организма», поскольку их воздействие будет контрпродуктивным.

«Сладкие напитки, которые нам так нравятся в настоящее время, потому что они свежие и содержат много сахара (некоторые из них также содержат кофеин), — это не что иное, как хлеб на сегодня и голод на завтра. Потому что, хотя они могут помочь нам внезапный прилив энергии, но через полчаса нам понадобится еще больше этих напитков, чтобы утолить жажду », — объясняет диетолог Фатима Бранко, которая напоминает, что лучшим напитком для человека является вода.

То же самое относится и к пирожным, сладостям, всякой выпечкой и даже к королю лета — мороженому. Все эти продукты, как правило, очень аппетитны, потому что содержат большое количество сахара, особенно промышленного. Но их позитивное влияние на нашу энергию будет, как и в случае сладких напитков, временно.

Если мы хотим, чтобы диета помогала нам восстанавливать энергию, которую мы теряем из-за повышения температуры, нет ничего лучше, говорит Бранко, чем включить все эти продукты в свой рацион. Итак, вот они:

Огурец

Летние овощи и фрукты — лучший выбор, чтобы восполнить постоянно теряемую воду, поддерживать водный баланс и потреблять большое количество антиоксидантов. «Сезонные овощи и фрукты содержат большое количество воды, а это то, что нам сейчас нужно больше всего. Причем не только для поддержания водного баланса, но и для облегчения чувства жажды», — объясняет Бранко.

Одним из лучших овощей лета является огурец, на 97% состоящий из воды, но содержащий при этом большое количество витаминов C, E и клетчатки. Хороший способ включить огурец в рацион — приготовить салат только из огурца. Конечно, можно подать к мясу или рыбе. Но в этом случае возникает эффект, на который жалуются многие люди: его сильный вкус маскирует вкус остальных«. — поясняет специалист.

Помидор

Среди летней освежающей растительной пищи с большим количеством влаги, в первую очередь вспоминаются «водяные» фрукты: арбузы, дыни и персики. Но не стоит забывать и о важном овоще — помидоре. Бранко рекомендует использовать сезон и сочетать его с другой растительной пищей в виде гаспачо или сальморехо. Эти блюда содержат большое количество воды и витаминов, они освежающи и низкокалорийны.

Свекла

Этот универсальный и нежирный овощ созревает летом, и это позволяет нам использовать все его свойства в различных рецептах: от салатов до холодных кремов. Он хорошо сочетается с хумусом, среди прочего. Помимо увлажняющих свойств, свекла отличается сосудорасширяющим действием, что делает ее идеальным вариантом для тех, у кого проблемы с кровообращением. Это особенно полезно летом.

«В свекле есть вещество, ответственное за ее защитное действие на артерии, — это оксид азота, соединение, которое особенно хорошо в закусках, идущих перед главным приемом пищи, а это как раз случай свеклы и салатов из нее», — говорит диетолог Сусана Леон.

Чечевица

Многие люди обычно исключают бобовые из своего рациона летом, хотя на самом деле это как раз оптимальное время года для их регулярного употребления. Чечевица, нут, горох или фасоль, среди прочего, идеально подходят для добавления в салаты, поскольку «они обеспечивают энергию, клетчатку и растительный белок», напоминают специалисты по питанию. Вот мнение диетолога Бранко: «Бобовые в это время годы очень полезны для тех людей, которые летом потребляют меньше белка животного происхождения и не хотят есть так много мяса и рыбы», — объясняет Бранко.

Яйцо

Несмотря на то, что летом вам больше всего хочется есть салаты и свежие овощи, мы не должны пренебрегать потреблением основных пищевых элементов, без которых наш организм не сможет нормально функционировать: жиров, белков и углеводов. Хороший способ употребления белка животного происхождения — это есть яйца, «пищу, которая дает организму идеальный белок, задающий стандарт, по которому оценивается белок из других продуктов», — объясняет Бранко.

Специалист рекомендует избегать употребления яиц в сыром виде в это время года (лучше не употреблять яйца и в соусах, таких как майонез). Лучше всего есть яйца приготовленными, но смешанными с другими овощами или в омлете.

Хотя потребление яиц уже давно ассоциируется с высоким уровнем холестерина, различные научные исследования опровергли это убеждение. Международное исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, проведенное учеными из Университета Наварры, показывает, что потребление до четырех яиц в неделю может быть полезно для сердца.

Авокадо

За спиной у нас несколько десятилетий, в течение которых потребление жира демонизировалось, правда в том, что это питательное вещество необходимо для правильного функционирования организма.

Диетолог Пилар Эскер, профессор школы Gasma в Кастельоне и участник аналитической сети Thinking Heads, объясняет это так: «Искать менее жирную пищу бесполезно, поскольку каждая клетка нашего тела нуждается в жире для функционирования. Мы боремся с жиром много лет, а количество людей с избыточным весом не падает, оно продолжает расти. Это значит, что насчет тотальной борьбы с жиром мы промахнулись, совершили ошибку».

Эксперт отмечает, что удобно выбирать полезные жиры, которые в основном содержатся в таких продуктах, как оливковое масло первого отжима, орехи, жирная рыба или авокадо. У последнего, кстати говоря, «самый сезон как раз летом, потому что для роста ему нужны очень высокие температуры, так что именно тогда авокадо и следует есть», — объясняет Бранко, которая всегда рекомендует употреблять сезонные продукты и те овощи и фрукты, которые выращены в вашем регионе, поблизости.

Овсяная каша

Хороший способ получить энергию с низким гликемическим индексом — включить в свой рацион продукты со злаками, такие как овсянка. Испанский фонд питания рекомендует употреблять эти хлопья, идеально подходящие для завтрака, в запеченном виде, приготовленные в виде блинов или батончиков. Можно потреблять овсяные злаки в коктейле или в сыром виде, все благодаря низкой гликемической нагрузке и содержанию макроэлементов, таких как белки и клетчатка. Их идеально дополняют содержащиеся в овсянке в нужных дозах минералы, такие как железо, магний, цинк, фосфор и калий. Полезна овсянка и из-за низкого естественного содержания в ней соли и сахара.

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