Посол США: Изоляция Беларуси только усиливается 26.07.2021, 10:52

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Джули Фишер

Джули Фишер заявила о дальнейшем углублении кризиса в Беларуси.

О дальнейшем углублении кризиса в Беларуси заявила посол США Джули Фишер, исполняющая обязанности за рубежом из-за отсутствия белорусской визы, передает «Радыё Свабода».

Джули Фишер дала свою оценку происходящим в стране событиям в Twitter по случаю годовщины вынужденной эмиграции одного из кандидатов в президенты, бывшего главы Парка высоких технологий Валерия Цепкалo.

«Год назад кандидат в президенты Валерий Цeпкалo был вынужден бежать из Беларуси. Из-за границы он и тысячи его сограждан продолжают бороться за то, чтобы их голоса были услышаны. Хотя многие из лучших остаются в изгнании или за решеткой, кризис только углубляется, а изоляция только усиливается», - cчитает Джули Фишер.

Валерий Цепкало в июле покинул страну с детьми 24 июля 2020 года.

Месяцем ранее, 18 июня 2020 года, еще один кандидат в президенты Виктор Бабарико был арестован и недавно приговорен к 14 годам лишения свободы.

Еще ранее, 29 мая 2020 года, за решетку попал участник президентской гонки, блогер Сергей Тихоновский. Суд над ним все еще продолжается.

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