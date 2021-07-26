Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия 10 26.07.2021, 10:56

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иллюстрационное фото charter97.org

На борту произошла внештатная ситуация.

Самолет авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - сказал источник.

"Белавиа" подтвердила эту информацию и пообещала развернутый ответ.

Отмечается, что сейчас самолет сменил курс и направляется в Москву.

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