Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия10
- 26.07.2021, 10:56
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На борту произошла внештатная ситуация.
Самолет авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - сказал источник.
"Белавиа" подтвердила эту информацию и пообещала развернутый ответ.
Отмечается, что сейчас самолет сменил курс и направляется в Москву.