Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией1
- 26.07.2021, 11:09
- 2,166
Встреча может пройти в августе в Мексике при содействии Норвегии.
Венесуэльский узурпатор Николас Мадуро заявил о намерении начать диалог с политической оппозицией в августе в Мексике при содействии Норвегии и выразил надежду, что США примут этот процесс, передает «Голос Америки».
В мае оппозиция изменила свою стратегию и заявила о готовности вернуться к переговорам об урегулировании политического кризиса в Венесуэле – стране, входящей в состав ОПЕК.
При Мадуро, который пришел к власти в 2013 году, в когда-то процветающей Венесуэле произошел экономический коллапс.
Оппоненты внутри страны, а также США и ЕС, обвиняют Мадуро в коррупции, нарушениях прав человека и фальсификации его переизбрания в 2018 году. Он отвергает эти обвинения.
В июне главы дипломатических ведомств Вашингтона, Брюсселя и Оттавы заявили о готовности пересмотреть санкции в отношении правительства Мадуро, если диалог с оппозицией приведет к значительному прогрессу в вопросе о проведении свободных и честных выборов.
«Могу сказать вам, что мы готовы отправиться в Мексику, – заявил Мадуро в интервью финансируемой государством телесети Telesur в субботу. – Мы начали обсуждать трудную, сложную повестку дня».
Венесуэльская оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо обвиняла Мадуро в использовании предыдущих раундов переговоров, чтобы выиграть время перед лицом дипломатического и санкционного давления со стороны США и других. Вашингтон и несколько других западных демократий признали Гуайдо законным лидером страны.
Оппозиционные группы заявили, что они готовы вести переговоры с правительством Мадуро об условиях проведения президентских и парламентских выборов.
Мадуро, в свою очередь, заявил, что он хочет, чтобы участники переговоров сфокусировались на отмене американских санкций, направленных против финансового и нефтяного секторов.
Он добавил, что в переговорах примет участие «вся оппозиция», имея в виду оппозиционных политиков, которые не прислушались к призыву Гуайдо бойкотировать парламентские выборы 2020 года, на которых легко одержала победу возглавляемая Мадуро Единая социалистическая партия Венесуэлы.