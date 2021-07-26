Настырно требующий у хозяев завтрак конь стал звездой Сети 26.07.2021, 11:18

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Голодный конь точно знает, когда именно пора завтракать.

Оуэн — дружелюбный конь, живущий в центре спасения тягловых лошадей в Маунт-Эйри (Мэриленд, США), пишет 120.su.

Он любит внимание, бег по полям вместе с своими собратьями и особенно завтрак. Стоит только людям, присматривающим за Оуэном и остальными лошадьми, заняться вёдрами с утренней порцией корма, как немедленно явится наблюдатель.

Голодный конь смотрится довольно комично, так что видеоролик с подглядыванием появился в соцсетях и насмешил зрителей. Кстати, Оуэн не только будет присматривать за тем, как подготавливается еда, но и найдёт способ дать знать, если обслуживание окажется слишком медленным.

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