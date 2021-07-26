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На свободу вышли журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович и журналист «Белсата» Игорь Ильяш

  • 26.07.2021, 11:35
На свободу вышли журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович и журналист «Белсата» Игорь Ильяш
Игорь Ильяш

Их процессуальный статус неизвестен.

Журналиста Олега Груздиловича освободили из-под стражи, пишет «Радыё «Свабода» со ссылкой на его адвоката. Об освобождении адвокату сообщил следователь. Вместе с тем, супруга Груздиловича говорит, что дома его пока нет. Процессуальный статус журналиста неизвестен.

Журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш также освобожден из-под стражи.

Ильяш был задержан 16 июля после обыска. Как стало известно в пятницу, его задержали по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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