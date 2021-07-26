Самолет «Белавиа», подавший сигнал бедствия, запросил посадку в Москве

Самолет «Белавиа», подавший сигнал бедствия, запросил посадку в Москве2
- 26.07.2021, 11:51
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Сообщается о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.
Boeing «Белавиа», подавший сигнал бедствия, запросил посадку в Москве из-за технической неисправности — перегрева масла в двигателе.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку».
На онлайн-табло аэропорта Домодедово посадка рейса запланирована на 12:05.