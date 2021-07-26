Самолет «Белавиа», подавший сигнал бедствия, запросил посадку в Москве 2 26.07.2021, 11:51

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иллюстрационное фото charter97.org

Сообщается о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

Boeing «Белавиа», подавший сигнал бедствия, запросил посадку в Москве из-за технической неисправности — перегрева масла в двигателе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку».

На онлайн-табло аэропорта Домодедово посадка рейса запланирована на 12:05.

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