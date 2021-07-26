Минздрав Польши: Штамм «Дельта» стал доминирующим в стране 1 26.07.2021, 12:07

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фото: pap

В настоящее время на индийский штамм коронавируса в Польше приходится 70% всех новых заражений.

В Польше, по состоянию на 26 июля, зарегистрировано 246 случаев заражения дельта-вариантом коронавируса. Как передает «Польское радио», об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

По его словам, в Польше, как и во всей Европе, вариант «Дельта» начинает преобладать над остальными штаммами коронавируса. В настоящее время на него приходится 70% всех новых заражений.

При этом замглавы польского Минздрава Вальдемар Краска напомнил, что вакцинация – это единственный эффективный способ борьбы с пандемией коронавируса.

«Вакцина как от AstraZeneca, так и от Pfizer, защищают нас от штамма «Дельта». Даже если мы заразимся, болезнь будет протекать в легкой форме и сводиться к боли в мышцах и незначительном повышении температуры. Необходимо подчеркнуть, что вакцины защищают нас не только от смерти, но также от тяжелой формы COVID-19», - сказал Вальдемар Краска.

По словам замминистра здравоохранения, высокий уровень вакцинации населения в Польше поспособствует уменьшению ожидаемой этой осенью очередной волны коронавирусных инфекций.

K этому времени в Польше вакцинировано 33 млн человек, из которых полностью – то есть одноразовой вакциной Johnson & Johnson или двумя дозами других сертифицированных в ЕС вакцин – почти 17 млн.

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