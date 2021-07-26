Самолет «Белавиа» приземлился в Москве с одним выключенным двигателем 26.07.2021, 12:10

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Московское «Домодедово» подтвердило посадку рейса.

Сегодня самолет авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. Позже стало известно, что Boeing «Белавиа» запросил посадку в Москве из-за технической неисправности - перегрева масла в двигателе.

Как сообщают «РИА Новости», «Домодедово» подтвердил посадку рейса «Белавиа», самолет уже освободил взлетную полосу и находится на месте стоянки, пассажиров доставят в терминал. Аэропорт работает штатно.

Самолет "Белавиа" садился в Москве с одним выключенным двигателем.

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