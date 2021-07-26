«Белавиа» прокомментировала инцидент с самолетом, летевшим в Анталью

«Белавиа» прокомментировала инцидент с самолетом, летевшим в Анталью1
- 26.07.2021, 12:29
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Пассажирам в ближайшее время будет предоставлен запасной самолет для перелета.
Авиакомпания «Белавиа» прокомментировала инцидент, который произошел с самолетом, летевшим рейсом Минск-Анталья. Причиной экстренной посадки самолета стала неисправность одного из двигателей, пишет zerkalo.io.
По данным авиакомпании, во время выполнения рейса В2−9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту самолета Boeing 737−800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в «Домодедово».
— В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью.
Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталии, за вынужденную задержку и предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.