Белорусы сократили покупки «родных» товаров до минимума за восемь лет 26.07.2021, 12:36

В глазах потребителя импортные товары выиграют конкуренцию.

Белорусского потребителя все реже устраивают товары made in Belarus. Доля импорта в продажах ритейла достигла многолетнего максимума. Статорганы отчитались о розничных продажах организаций торговли за 6 месяцев 2021 года. В пересчете на деньги розничный товарооборот компаний достиг 23,3 млрд BYN, пишет banki24.by.

При этом доля продовольственных товаров составила 52,6%, а доля всех остальных, кроме продтоваров, — 47,4%. В деньгах продажи продтоваров составили около 12,2 млрд BYN, непродтоваров — 11 млрд BYN. Такой значительный удельный вес продтоваров в товарообороте говорит о невысоких жизненных стандартах основной массы населения.

В странах Западной и Центральной Европы доля продовольствия в продажах заметно ниже. Как правило, чем выше зарплаты в стране, тем меньше занимают продтовары в розничных продажах. Товарооборот товаров отечественного производства за 6 месяцев составил 13,8 млрд BYN. В частности, продажи белорусских продтоваров превысили 9,3 млрд BYN, непродтоваров — 4,4 млрд BYN.

Доля белорусских товаров в продажах составила 59,2% и это самое низкое значение за 8 лет. Сравните: за первую половину 2020 года данная доля была равна 60,6%, 2019-го — 61,7%, 2018-го — 63,2%, 2017-го — 65,3%, 2016-го — 66%, 2015-го — 69,5%, 2014-го — 70,4% и 2013-го — 71,5%.

Хорошо заметно постоянное падение удельного веса отечественных товаров в товарообороте торговли. Это значит, что белорусы все реже склонны выбирать «родные» товары на полке при наличии альтернативы.

Отдельно по товарам продовольственной и непродовольственной группы тенденции аналогичны — доля отечественной продукции падает, доля импорта нарастает. В глазах потребителя импортные товары выиграют конкуренцию у белорусских по соотношению «цена — качество».

При этом характерно, что доля продтоваров снижается медленнее, чем доля непродовольственной продукции. Если удельный вес белорусских продтоваров за 2013—2021 гг. упал с 82,8% до 76,4%, то по иным товарам — сократился с 55,9% до 40,1%.

Логичное объяснение в данном случае выглядит так. Многие продтовары относятся к скоропортящимся и их нет смысла ввозить в Беларусь в нарастающих количествах. Это относится прежде всего к товарам хлебобулочной и мясомолочной группы.

С другими товарами ситуация не такая позитивная для отечественных производителей. Например, за 6 месяцев доля товаров из Беларуси в продажах свежих фруктов и орехов составила всего 8,5%, легковых автомобилей — 11,2%, рыбы — 12,8%, стиральных машин — 13,6%, телевизоров — 14,3%, растительного масла — 15,8%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».