Пандемийные годы поставили рекорд по смертям глав государств в XXI веке 26.07.2021, 13:05

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Установлен рекордный показатель за почти два десятилетия.

С начала 2020 года и до середины июля нынешнего года погибли или умерли восемь находившихся у власти глав государств или правительств — рекордное число по крайней мере за последние два десятилетия, подсчитал РБК. Это больше, чем в 2018–2019 годах (пять лидеров умерли или были убиты) или в 2016–2017 годах (четыре человека). Все смерти или гибели лидеров в 2020–2021 годах произошли в странах третьего мира. В 2003–2004 годах умерли семь лидеров глав государств или правительств.

Последний случай — убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Он был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции, его жена была тяжело ранена, но выжила, получив медицинскую помощь в США. Временно исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие говорили на английском и испанском языках. Министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер сообщил, что в банду, организовавшую убийство Моиза, входили 26 человек. Четверо из них были застрелены.

В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби. Он находился во главе государства с 1990 года. Правительство и парламент Чада распущены, и в течение следующих 18 месяцев страной будет править созданный военными совет.

Еще два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — умерли от болезней. СМИ сообщали, что оба лидера были заражены коронавирусом COVID-19. Скончавшийся в марте этого года Магуфули отказывался вводить в Танзании локдаун и высказывался против ношения медицинских масок. Он также просил жителей Танзании молиться для победы над коронавирусом. В апреле 2020 года в Танзании прекратили публиковать официальную статистику заболевших, а Магуфули утверждал, что его страна свободна от инфекции, и приглашал в республику туристов.

Нкурунзиза скончался 8 июня 2020 года от остановки сердца. При этом местные СМИ писали, что у главы государства был коронавирус. Нкурунзиза находился во главе Бурунди суммарно 15 лет.

Также от болезней скончались премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). Кроме того, за последние два года умерли сразу два премьер-министра Кот д'Ивуара. 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали — ему стало плохо после заседания совета министров. А 10 марта того же года от рака скончался Амед Бакайоко.

Только в 2021 году на политических деятелей было организовано по крайней мере четыре покушения и одна попытка покушения. 20 июля было совершено покушение на временного президента Мали, полковника Ассими Гоиту, возглавлявшего страну со времени военного переворота. Он подвергся нападению в мечети столицы государства Бамако — двое вооруженных мужчин, у одного из которых был нож, пытались напасть на Гоиту во время службы. Со ссылкой на одного из служителей мечети AFP уточняет, что нападавший пытался ударить президента в спину, но тот не пострадал, а ранение получил другой человек.

26 июня вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся обстрелу со стороны неизвестных, когда совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики. В результате обстрела президентский вертолет получил шесть пулевых попаданий, однако в ходе инцидента никто не пострадал. Колумбийские полицейские задержали шестерых подозреваемых в организации покушения на президента. По версии следствия, задержанные являются участниками или совершают преступления в пользу группировки FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии»).

В мае было совершено покушение на бывшего президента Мальдив, спикера Народного меджлиса (парламента) Мохамеда Нашида. В результате взрыва он получил многочисленные тяжелые ранения и находился в критическом состоянии, затем перенес несколько операций в больнице в Мале и сейчас проходит дальнейшее лечение в Германии. Как заявил суперинтендант полиции мальдивской столицы Мале Мохамед Башир, подозреваемый в организации покушения был задержан в результате антитеррористической операции, проведенной в 25 населенных пунктах страны. Ранее полиция арестовала четырех человек по этому делу, их имена не разглашаются.

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