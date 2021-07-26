Как семья минчан собралась на отдых, а теперь рискует не сесть в самолет 6 26.07.2021, 13:05

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Вместе с посредником «исчезла» запись на ПЦР?

Поездка в Минеральные Воды планировалась как приятный отдых, а обернулась стрессом. Минчанка Ольга заранее купила билеты на самолет для себя и двух детей и записалась на ПЦР-тест. Но в пятницу пришло сообщение, что записи отменяются. До самолета оставалось всего несколько дней, пишет «Онлайнер».

О том, что запись отменена, Ольга узнала 23 июля. «Согласно приказу Минздрава №880 государственные медучреждения отныне не могут работать с посредниками по ПЦР-тестам. В этой связи все ваши записи в гослаборатории через нашу систему отменяются. Приносим вам свои извинения, денежные средства будут возвращены вам в полном объеме», — такое сообщение получила минчанка.

Деньги, которые Ольга перечисляла в адрес covidcenter.by, действительно вернулись на карту быстро. А вот с записью на новый тест возникла проблема.

— Где-то месяц назад купили билеты в Минеральные Воды, заранее оплатили ПЦР-тесты, которые должны были сдавать в понедельник, 26 июля, за день до поездки. Об отмене записи мы узнали в пятницу, то есть перед выходными, когда уже никуда невозможно было записаться. К тому же для поездки в Россию нужно вносить результаты теста в приложение «Путешествую без COVID-19», а это делают не все лаборатории. Нам предлагали запись даже на 30 августа. А во многие места просто невозможно дозвониться.

В Минздраве пояснили, что, несмотря на отмену посредников при записи на платные исследования на COVID-19 в госорганизациях, уже сделанные ими записи в гослаборатории должны были сохраниться.

Однако Ольга говорит, что не смогла дозвониться по телефонам на сайтах covidcenter.by и компании «Пис Тур», от имени которой приходило подтверждение, чтобы уточнить, сохранена ли запись и если да, то куда ей можно подъехать.

В итоге у нее получилось записаться на ПЦР-тест с помощью другой турфирмы на 26 июля, но там было место только для одного человека (а билеты куплены на троих).

— Будем надеяться, что получится всем троим сдать тест. Самолеты в Минводы летают только по вторникам, так что отложить поездку на день не получилось бы. Что теперь делать в этой ситуации, непонятно, билеты могут просто пропасть.

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