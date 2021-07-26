Стало известно, как будет выглядеть извещение об уплате транспортного налога 3 26.07.2021, 13:27

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Фото: onliner

Со следующего года вводится транспортный налог за каждое ТС, зарегистрированное в ГАИ.

На днях МНС РБ выпустило видео с инфографикой под названием «Извещение на транспортный налог». В нем вновь напомнили: со следующего года вводится транспортный налог за каждое ТС, зарегистрированное в ГАИ. В ролике также показали извещение, на основании которого нужно будет платить. Именно эта бумага должна прийти автомобилистам до ноября, пишет «Онлайнер».

Как утверждается в ролике, извещение можно получить тремя способами. Первый — через личный кабинет на сайте МНС. Журналисты попытались зарегистрироваться (а для этого пришлось лично явиться в налоговый орган), однако безуспешно: сайт показывал одну и ту же картину — «Запрос завершился с ошибкой. Аутентификация не пройдена». К счастью, эта процедура необязательная.

Другие способы получения извещения — по почте и лично. Как несложно предположить, основным способом доставки станет все же почта. Об этом говорили и в налоговом территориальном органе. В ролике мелькнул кадр с формой извещения. Так оно должно выглядеть.

Пришлось провести немало времени на сайтах МНС и Национального правового портала, чтобы найти оригинал образца извещения. Тем не менее удалось. В постановлении министерства можно встретить документ такого вида:

Всем владельцам машин стоит ждать письмо до ноября. Напомним, этот год — переходный, нужно будет заплатить не всю стоимость, а только аванс (29 рублей). Его нужно внести (в банк или через ЕРИП) не позднее 15 декабря 2021 года. Тем, кто прошел техосмотр до нового года и оплатил дорожный сбор за допуск к участию в движении на несколько месяцев 2021-го, аванс платить не надо. Оставшуюся сумму транспортного налога автовладельцы должны будут оплатить в следующем, 2022 году.

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