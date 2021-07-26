Глава МИД Литвы: Мы должны разрушить сеть контрабанды Лукашенко 7 26.07.2021, 13:27

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Габриэлюс Ландсбергиc

Вильнюс призвал ужесточить санкции против Минска.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергиc призвал Евросоюз ужесточить санкции против Минска в случае обострения проблемы наплыва нелегальных мигрантов, проникающих из соседней Беларуси на территорию балтийской республики. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

— Если ситуация с миграцией в Литве будет и дальше ухудшаться, то необходимы новые и более жесткие европейские санкции против Беларуси, - заявил Ландсбергис. Он сообщил, что ранее уже предложил своим коллегам по ЕС это сделать. «Это не миграционный кризис, а гибридная война против нас», - добавил глава МИД.

— Мы должны объединить наши усилия в Европе, чтобы разрушить сеть контрабанды Лукашенко, - продолжал Ландсбергис.

— В странах происхождения [мигрантов] действуют белорусские фирмы, которые организуют перевозку, - утверждал министр. По словам Ландсбергиса, людям за €7-8 тыс. предлагают нелегально попасть в ЕС.

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