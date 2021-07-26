Итальянский университет заплатит своим студентам за отказ от путешествия на самолете 2 26.07.2021, 13:36

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Фото: Shutterstock

Деньги смогут получить студенты не только из Италии, но и из других стран, которые учатся в Павийском университете.

Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в другой университет, пишет «Евро пульс».

Например, для этой выплаты студентам надо будет отказаться от самолета в пользу поезда.

Деньги смогут получить студенты не только из Италии, но и из других стран, которые учатся в Павийском университете.

Университет даст деньги на экологичную дорогу не менее 30% своих студентов, которые участвуют в программах академического обмена. Большинство из них будет учиться по программе Евросоюза Erasmus+, в которой также участвуют студенты из России.

В Европе стараются найти альтернативу самолетам – самому загрязняющему виду транспорта. Так, в Нидерландах собираются запустить электросамолеты.

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