Итальянский университет заплатит своим студентам за отказ от путешествия на самолете

Итальянский университет заплатит своим студентам за отказ от путешествия на самолете2
- 26.07.2021, 13:36
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Деньги смогут получить студенты не только из Италии, но и из других стран, которые учатся в Павийском университете.
Студенты Павийского университета, одного из старейших в Италии, получат 100 евро, если выберут экологичный вид транспорта для поездки по академическому обмену в другой университет, пишет «Евро пульс».
Например, для этой выплаты студентам надо будет отказаться от самолета в пользу поезда.
Деньги смогут получить студенты не только из Италии, но и из других стран, которые учатся в Павийском университете.
Университет даст деньги на экологичную дорогу не менее 30% своих студентов, которые участвуют в программах академического обмена. Большинство из них будет учиться по программе Евросоюза Erasmus+, в которой также участвуют студенты из России.
В Европе стараются найти альтернативу самолетам – самому загрязняющему виду транспорта. Так, в Нидерландах собираются запустить электросамолеты.