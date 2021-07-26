Полиция Туниса штурмовала офис телекомпании «Аль-Джазира»2
- 26.07.2021, 13:59
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Силовики ворвались в офис и попросили всех журналистов покинуть помещение.
Редакция телекомпании «Аль-Джазира» заявила, что ее штурмовала полиция Туниса.
Тунисская полиция провела штурм офиса «Аль-Джазиры», который находится в столице страны.
Об этом сообщили на официальном сайте компании.
Отмечается, что силовики ворвались в офис и попросили всех журналистов покинуть помещение. Полицейские заявили, что выполняют инструкции. О пострадавших пока ничего не сообщалось.
Напомним, что в Тунисе недавно начались ожесточенные протесты. Многие люди вышли на улицы городов, так как правительство собирается ввести в стране очередной карантин. Ограничения негативно повлияют на и без того слабую экономику страны.
Полиция в столице применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Протестующие потребовали отставки премьер-министра Хичема Мечичи и роспуска парламента.