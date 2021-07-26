Россиян-должников начнут лишать загранпаспортов 8 26.07.2021, 14:21

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Полномочия изымать паспорта получат дознаватели службы принудительного исполнения.

Комиссия правительства России одобрила законопроект, позволяющий изымать загранпаспорта у должников. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, пишет finanz.ru.

Документ, подготовленный МВД, разрешает лишать загранпаспорта гражданина, который признан невыездным решением суда или по другим причинам. Изъятые паспорта будут передавать в орган, который их выдал.

«Должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», - пояснил Груздев.

Кроме того, законопроект введет основания для признания заграничных паспортов недействительными. Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься.

На 1 апреля, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными. Это люди, чей долг больше 30 тысяч рублей, а период просрочки превышает 90 дней.

Всего же в России 18,9 млн должников - на 2 млн больше, чем годом ранее.

За январь-май ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. За год количество злостных неплательщиков выросло на 1,1 млн, а сумма, которую предстоит собрать приставам, - на 28%, до 482 млрд рублей.

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