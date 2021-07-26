«Болсонару — вон!»: Бразилия восстала против президента, который отрицает COVID-19 1 26.07.2021, 14:41

1,544

фото: reuters

Манифестанты выступают за отставку главы государства.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, известный как «тропический Трамп» и один из главных мировых ковид-диссидентов, столкнулся с самой масштабной волной акций протеста за 2,5 года своего президентства, пишет «Новое время».

Очередная серия массовых акций с требованием отставки Болсонару прошла в Бразилии 24 июля. С транспарантами «Болсонару — вон!», «Возвращайся в ад!», «Импичменту — да» на улицы вышли десятки тысяч бразильцев. Акцию анонсировали в 400 локациях во многих регионах страны и за ее пределами. В Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Ресифи, Сальвадоре люди скандировали «Долой коррумпированного преступника», «Импичмент — сейчас», «Мы хотим прививок, он хочет взяток».

За последние два месяца это уже четвертая серия таких протестов (и вторая в июле). Их участники требуют начать процедуру импичмента в отношении президента Бразилии и отправить его в отставку. Список претензий, накопившихся у бразильцев к Жаиру Болсонару, внушительный: демонстранты винят его в популизме и неадекватной реакции на мировую пандемию COVID-19, запоздалом начале вакцинации в Бразилии, отсутствии эффективных программ помощи наименее обеспеченным слоям населения, пострадавшим от удара вируса, а также в ряде коррупционных скандалов. С начала пандемии от коронавирусной инфекции в стране умерли более поллумиллиона человек.

«Я здесь, потому что пришло время отреагировать на ту геноцидную власть, которую мы имеем и которая захватила нашу страну», — сказал 24 июля агентству Reuters Маркос Кирст, протестующий в Сан-Паулу.

А 65-летний социальный работник Лаисе де Оливейра, который в тот же день вышел на улицы Рио-де-Жанейро, поделился схожими эмоциями с журналистами AFP. «Очень важно, чтобы на улицы вышел каждый, кто чувствует себя оскорбленным или угнетенным этой властью, потому что нам нужно бороться за возвращение к демократии», — заявил де Оливейра.

Новым ударом по рейтингу президента стала череда недавних скандалов вокруг поставок антикоронавирусных вакцин в Бразилию. В конце июня бразильский Минздрав был вынужден приостановить закупку индийской вакцины Covaxin после сообщений о коррупции при заключении контракта. Бразильское издание Estado de Sao Paulo обнародовало документы посольства Бразилии в Индии, согласно которым первоначальная стоимость препарата составляла $1,34 за одну дозу препарата, однако в соответствии с подписанным контрактом выросла до $15 за дозу. К закупке через сингапурский офшор был причастен депутат Рикарду Баррус — официальный представитель правительства в парламенте страны.

Дело уже расследует Федеральная полиция, а Верховный суд Бразилии начал расследование против самого Жаира Болсонару. Высшей судебной инстанции страны предстоит выяснить, знал ли Болсонару о скандальных условиях закупки и санкционировал ли ее персонально — в таком случае его могут обвинить в преступном бездействии и неисполнении своих обязанностей «в угоду личным интересам».

И это не единственный коррупционный скандал: в те же дни стало известно, что один из топ-чиновников Минздрава Бразилии требовал многомиллионную взятку за закупку 400 млн доз препарат AstraZeneca у компании Davati Medical Supply.

Такие сообщения разъярили бразильцев, поскольку пандемия коронавируса нанесла стране один из наиболее сокрушительных ударов. Сейчас Бразилия занимает третье место в мире (после США и Индии) по числу выявленных случаев COVID-19 (19,68 млн) и второе по числу смертей (550 тыс.). «Бразильское общество, конечно, этого не простит. Нет ничего более серьезного, чем фактически приговорить людей к смерти из-за взяточничества и коррупции», — прокомментировал коррупционные скандалы вокруг вакцин Алессандро Молон, лидер оппозиции в нижней палате бразильского Конгресса.

Жаир Болсонару с самого начала мировой вспышки COVID-19 упорно отрицал опасность болезни. Он сравнивал ее с «легким гриппом», противился введению карантинных мер в регионах Бразилии (называя меры местных властей «концепцией выжженной земли») и клеймил размах эпидемии как «выдумку».

В следующем году Болсонару ждут президентские выборы, на которых его вероятным конкурентом будет бывший президент Бразилии Лула да Силва. Пока он уверенно обходит Болсонару в социологических опросах (41% поддержки против 23% у действующего главы государства, согласно майскому опросу института Datafolha). А более свежие июльские соцопросы показывают, что сейчас большинство граждан Бразилии (54% против 42%) поддерживают импичмент Болсонару — впервые с момента его избрания в 2018 году.

Однако Болсонару, известный своими крайне правыми, консервативными взглядами и скандальными популистскими заявлениями, пока не намерен уступать власть. 8 июля президент Бразилии заявил, что выборы в 2022 году могут вообще не состояться, если они не будут «чистыми». Болсонару добивается изменения действующей системы голосования, которую ранее неоднократно критиковал. Президент заявлял, что не доверяет «электронным урнам» и внес на рассмотрение парламента Бразилии законопроект, согласно которому результаты волеизъявления каждого избирателя должны еще и распечатываться — якобы чтобы обеспечить дополнительный контроль учета голосов. Накануне протестов 24 июля Минобороны Бразилии уведомило Конгресс, что выборы не могут состояться без внесения этих изменений.

На фоне карикатурного портрета Жаира Болсонару протестующий в Сан-Паулу развернул транспарант, глясящий: «Возвращайся в ад!».

фото: reuters

Демонстранты в Сан-Паулу держат плакат с надписью «Болсонару — геноцид».

фото: reuters

Многотысячная колонна протестующих на улицах Сан-Паулу, 24 июля 2021.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Участник акции в Сан-Паулу держит плакат с надписью «Нет справедливости для людей — не будет покоя для властей».

фото: reuters

«Болсонару — вон!» (Fora Bolsonaro) — один из главных слоганов акций протеста. На нескольких фото ниже — кадры демонстрации в Сан-Паулу.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Протестующий в Рио-де-Жанейро, облачившись в демона, держит в руках, а затем сжигает чучело Жаира Болсонару.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

На акции протеста против Жаира Болсонару в Рио-де-Жанейро демонстрант держит плакат с его портретом, а также надписями «Вакцина» и «Импичмент».

фото: reuters

Участник акции в Рио-де-Жанейро призывает к импичменту президента Бразилии.

фото: reuters

Акция протеста в городе Бразилиа, столице страны.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Вечерние столкновения с полицией после акций протеста в Сан-Паулу.

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

фото: reuters

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».