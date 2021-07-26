Ученые нашли комбинацию COVID-вакцин, которая дает высокий уровень антител 1 26.07.2021, 15:02

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В эксперименте участвовали почти 500 медработников.

Ученые все еще исследуют комбинации вакцин от коронавируса. Они выявили препараты, при смешивании которых уровень антител повышается в шесть раз, пишет «Униан» со ссылкой на Reuters.

Исследователи из Южной Кореи выяснили, что при комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer можно достигнуть высокого уровня антител в организме. При этом сначала надо пройти иммунизацию препаратом AstraZeneca, а потом — Pfizer.

В эксперименте приняли участие почти 500 медработников, из которых 100 получили смешанные дозы, 200-получили две дозы Pfizer, а остальные - вакцину AstraZeneca.

После вакцинации провели исследование уровня антител, согласно которому у тех, кто получил комбинацию вакцин уровень защиты от COVID-19 оказался выше.

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