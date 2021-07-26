«Учителя нашел в Инстаграме, занимался онлайн, потратил $270 – и не зря» 6 26.07.2021, 15:27

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иллюстрационное фото

Абитуриенты, набравшие почти 400 баллов на ЦТ, рассказали о подготовке и поступлении.

Kp.by поговорил с успешными абитуриентами-2021 о том, как и с чьей помощью они готовились к ЦТ, какие профессии выбрали и чем займутся в студенчестве.

«Родители потратили часть семейного бюджета на мою подготовку»

Полина Костюкович из Минска набрала 398 баллов. Абитуриентка поступает на факультет прикладной математики и информатики БГУ. Выбрала специальность – «информатика».

- С детства у меня склонности к математике и физике. Знала, что именно эти предметы помогут определиться с выбором профессии. Хочу развиваться в IT, быть разработчиком. Только не игр – по-моему, это бесполезная трата времени. Каких-нибудь более полезных сервисов и приложений. Выбирала профессию не потому, что это сейчас очень денежно и модно, а потому что это больше про меня, душа к этому лежит.

Полина училась в Лицее БГУ, на физмате. Там изучали информатику на повышенном уровне.

- Поэтому я уже немного попробовала себя в программировании. Надеюсь, в университете будет хорошая база, чтобы стартовать в профессии. Но если будет необходимость, всегда можно пройти дополнительные курсы. Благодаря лицею мне удалось получить хорошие знания по физике и математике. Училась среди очень сильных ребят, которым не все равно, что и как они учат. А это мотивирует. Занятий на парах и факультативах хватило для того, чтобы сдать физику и математику без посторенней помощи. По математике, например, я тесты открыла только в последние недели перед ЦТ.

А вот с русским языком девушке было сложнее, потому что она не гуманитарий.

- Нашла репетитора еще в 10 классе и готовиться к ЦТ начала за два года до поступления. Все же хороший учитель – это важная часть успеха в учебе.

Родители потратили часть семейного бюджета на мою подготовку. Но это того стоило, потому что уже на РТ набирала сотку. Да и по другим предметам часто был максимум. Планку понижать не планировала, были уверены с родителями, что будет около 400.

В итоге русский Полина сдала на 100.

- Потом сдавала математику, была уверена в своих силах. Вышла из аудитории, почитала переписку ребят в лицейском чате и поняла, что неправильно записала ответ в части В. Очень расстроилась, ведь решение было правильным, все из-за невнимательности. Набрала 98, выдохнула, потому что только два балла сняли. Хотя обидно, так как для меня это было принципиально важно. Именно из-за них не удалось взять 400.

Физику Полина тоже сдала на 100, и, по ее словам, это был самый трудозатратный предмет.

- Пыталась подступиться к нему только своими силами, но не очень получалось. Поэтому пришлось год усиленно восполнять пробелы на факультативе. Тут еще раз повторю, как важен хороший учитель в подготовке. За это огромное спасибо всем моим лицейским преподавателям, каждый по-своему позитивно на меня повлиял.

Балл аттестата у Полины - 10.0. И это тоже требовало огромных трудов. Иногда некоторые гуманитарные предметы приходилось учить, чтобы хорошо написать тесты, а всякие сочинения по литературам надо было по 10 раз перепроверять. Но вообще достаточно было просто внимательно слушать на паре, и знания сами вкладывались в голову. Так у меня получилось 398 баллов. Уверена, что пройду на бюджет!

«Думаю, что в студенчестве займусь репетиторством – опыт есть»

Станислав Ротахим из Ивацевичей поступает с почти рекордными 397 баллами. Молодой человек выбрал факультет журналистики БГУ, специальность – информация и коммуникация.

- С детства я хотел быть журналистом, точнее, хотел в телевизор. Посмотрел, что придется сдавать творческие экзамены, писать сочинение перед поступлением. Понял, что будет проще сдать только ЦТ и поступить на «инфоком». А там уж по ходу дел разберусь, кем буду: ведущим, корреспондентом или пиарщиком. Родители были против сначала: опасности профессии и всякие такие отговорки. Советовали по «классике» пойти в мед, стать инженером или экономистом. Но я был непреклонен, поэтому сейчас смирились и поддерживают.

Когда Станислав еще в прошлом году определился с предметами, стал готовиться к поступлению.

- Как раз был карантин. Подумал, чем еще заниматься, если не учить обществоведение. Взял школьный учебник, составил план. 6 глав на 6 недель. Читал теорию, решал стандартные тесты. К концу года сам себя натаскал. А уже в 11 классе стал помогать одноклассникам подготовиться: в моей группе были три человека. Собирались у меня дома или в «Скайпе» и учились. В итоге, я набрал 100 баллов, а ребята в среднем по 80. Вот думаю, что в студенчестве продолжу эту тему и займусь репетиторством. Это очень доходное и интересное для меня дело. Голодным студентом точно не буду.

Белорусский язык Станислав тоже учил сам. Говорит, что учительница дала хорошую базу, оставалось только в течение года повторить теорию и потренироваться на практике.

- Когда сдал на 100 баллов и позвонил ей, она сказала: «Стас, а теперь серьезно, на сколько баллов сдал без всяких шуток?». Просто у нас в районе всего за всю историю было 15 стобалльников. Я стал первым, кто сдал два предмета на 100.

А вот с историей Стас поступил иначе.

- Понимал, что еще один план самостоятельной подготовки в 11 классе потяну с трудом, поэтому просто обратился к репетитору по рекламе в Instagram. Занятия проходили онлайн в группе из 5-7 человек. Презентации, карты, интерактивные обсуждения. В общем, не пришлось отделять воду от самой сути в школьных учебниках и тратить на это время. Да и онлайн заниматься очень удобно: не надо тратить время на дорогу, гибкий график уроков. Одно занятие стоило 20 рублей, занимались раз в неделю. Всего потратил на обучение около $270. Но не пожалел. С каждый месяцем РТ знания прогрессировали. 78-82-86, а ЦТ сдал на 97.

С аттестатом у Станислава тоже все получилось успешно.

- С 8 класса знал, что хочу золотую медаль. Поэтому сначала работал на «дневник», а потом он стал работать на меня. Некоторые учителя были лояльны, помогали идти к цели. Так удалось закончить школу на одни десятки. Аттестат – 10.0. Это тоже важно, лишних баллов при поступлении не бывает.

Сейчас уже вижу, что все усилия были не зря. Каждый день мониторю ситуацию с приемной кампанией. Пока я в лидерах. Думаю, без проблем пройду на бюджет и все получится.

«Пошла в образовательный центр к репетитору. Он помог отбросить лишнее и выучить только главное»

У Полины Гречихиной из Бобруйска 395 баллов. Девушка подала документы на журфак БГУ, на специальность информация и коммуникация. Верит, что пройдет на бюджет. Мечтает связать свою жизнь с пиаром, рекламой, журналистикой.

- Хотелось бы найти в будущей работе свободу, творчество, общаться с людьми, выполнять разнообразные задачи. Где конкретно найду себя профессионально, пока не знаю. Но верю, что без работы не останусь. Сейчас большой спрос на маркетологов, пиар-специалистов. Время у нас такое, соцсетей, активных продаж, интересных стратегий.

После 9 класса Полина поступила в Лицей БГУ без экзаменов, так как успешно выступала на олимпиадах. И это было одно из лучших решений, по ее словам.

- Это нечто большее, чем школа. Здесь я находилась в кругу сверстников, преподаватели относились к учащимся как к коллегам, каждый воспринимался как личность. Лицей познакомил меня с удивительно талантливыми и вдохновляющими людьми. Учителя всегда старались дать творческую свободу и поддержать любые инициативы. Преподаватели не старались надавить авторитетом, а стремились передать опыт и сделать нас лучше.

Лицей постоянно держал в тонусе, говорит собеседница «КП», все предметы приходилось учить качественно.

- Но самое главное, это помогло мне добиться определенных успехов на олимпиаде по белорусскому языку. Заняла 2 место на «республике», автоматом получила 100 баллов на ЦТ при поступлении. Уже полегче было на вступительных.

К истории и обществоведению Полина готовилась с репетитором.

- Многие недоумевают, мол, это ж не математика, разбираться в сложных задачах не надо, зачем тут репетитор. Но даже мне, человеку, который умеет неплохо учиться, было сложно выстроить систему, добраться до самой сути. Смотришь на ворох учебников и не знаешь, с какой стороны к ним подойти, нужно ли тратить время и силы на дополнительную информацию. Пошла в образовательный центр к репетитору. Он помог отбросить лишнее, все повторить и выучить только главное.

В последние несколько недель перед поступлением, говорит Полина, над учебниками сидела много. Легкие перерывы на прогулку – и снова в бой.

- Но вообще вы не думайте, что олимпиадники и лицеисты – это зубрилки, которые жизни не видят. Нет, многие ребята живут активной жизнью и преуспевают во многих сферах. Просто иногда нужно поднажать и приложить максимум времени и усилий для какой-то цели. Я тоже пыталась найти баланс между разными сферами жизни, очень хотелось добиться максимальных показателей при поступлении.

Когда сдавала ЦТ по истории, мне пришли результаты по обществоведению – 100 баллов. Хоть и участвовала в разных конкурсах и олимпиадах, все равно это было стрессово. В итоге, получилось, аттестат 96, белорусский - 100, «общество» - 100, и история… 99. Как же это было обидно и досадно – 1 балл. Я до сих пор не понимаю, куда он потерялся и где я напортачила. Одно задание в части В решено частично верно. Но ладно, результатом всё равно довольна.

Платное обучение даже не рассматриваю. У меня слишком дорогая специальность – около 4700 рублей в год. Каких-то запасных решений не ищу, пока отдыхаю и восполняю потраченные силы.

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