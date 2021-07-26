Три мотивации для забастовки 26.07.2021, 15:30

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Фото: ТАСС

Победим лукашенковский режим общенациональной забастовкой!

Подписчик телеграм-канала «Баста» поделился своими идеями мотиваций для общенациональной стачки:

- Первая мотивация: белорусы уже сейчас зарабатывают минимум по 1000 долларов. Только у нас режим каждый месяц ворует на свою сладкую жизнь и её охрану 600-700$ долларов. У каждого работяги вычитают эту сумму и дают подачку в 300-400$. Умножаем на год эту украденную сумму и получаем 8000$ долларов, а это новенькая «Рено» из салона. Если мы все до осени уйдём в стачку и уберём режим, уже к новому году мы будем стабильно получать 1000$, потому что их некому будет у нас воровать.

Вторая мотивация: у кого есть кредит, он боится его не выплатить, и поэтому боится бастовать. Bсем бастующим будут предоставлены кредитные каникулы сроком на один год. Плюс всем, кто принял участие в общенациональной забастовке, будет за два месяца погашена коммунальная плата.

Третья мотивация: каждое имя всех, кто уйдет в забастовку, будет вписано в Народном мемориале почёта "Бастующий герой", который будет сразу возведен после победы над режимом на главной площади Минска. Все, кто бастовал, покажут свои имена на этом мемориале своим детям и внукам. Скажут, глядя им в глаза, что это они победили этот режим луки благодаря общенациональной забастовке.

Друзья, эти три мотивационных шага реально реализовать после победы: мемориал Почёта, зарплата в 1000$, кредитные каникулы на год. Дело за малым — победить фашистский режим общенациональной забастовкой!"

А что вы думаете по этому поводу? Делитесь своими идеями и историями.

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