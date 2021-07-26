Австралийский тренер ярко отреагировал на победу подопечной на Олимпиаде и стал звездой Сети
- 26.07.2021, 15:51
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Дин Боксалл показал всем, как надо радоваться успеху.
Тренер пловчихи из Австралии Ариарны Титмус Дин Боксалл стал звездой соцсетей после того, как отпраздновал успех подопечной, пишет «Униан».
Титмус победила в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем, при этом опередив пятикратную чемпионку Олимпийских игр Кэти Ледеки, а также установив новый олимпийский рекорд на этой дистанции.
И Боксалл, который следил за заплывом с трибун, очень бурно отреагировал на успех спортсменки. Он сорвал с себя маску, громко кричал и, бился в экстазе, схватившись за перила.
В сети уже подобрали сравнение для Боксалла.