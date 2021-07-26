Австралийский тренер ярко отреагировал на победу подопечной на Олимпиаде и стал звездой Сети 26.07.2021, 15:51

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Ариарна Титмус

фото REUTERS

Дин Боксалл показал всем, как надо радоваться успеху.

Тренер пловчихи из Австралии Ариарны Титмус Дин Боксалл стал звездой соцсетей после того, как отпраздновал успех подопечной, пишет «Униан».

Титмус победила в заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем, при этом опередив пятикратную чемпионку Олимпийских игр Кэти Ледеки, а также установив новый олимпийский рекорд на этой дистанции.

И Боксалл, который следил за заплывом с трибун, очень бурно отреагировал на успех спортсменки. Он сорвал с себя маску, громко кричал и, бился в экстазе, схватившись за перила.

В сети уже подобрали сравнение для Боксалла.

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